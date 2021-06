Vediamo in quest’articolo in quali casi gli assegni al nucleo familiare spettano anche ai nonni per i nipoti. Ciò è possibile solo a determinate condizioni.

Il primo concetto da esaminare a tal uopo è quello di nucleo familiare. Ai fini degli ANF, in esso rientrano il richiedente della prestazione, ossia il lavoratore o il titolare della pensione, e il coniuge. Poi vi rientrano i figli, di età inferiore ai 18 anni, nonché quelli maggiorenni ma inabili.

Ancora, abbiamo i figli di età inferiore a 21 anni, se nel nucleo vi siano almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Infine, si considerano appartenenti al nucleo anche i fratelli del richiedente e i nipoti minori o maggiorenni inabili. In questo caso, però, i nipoti devono essere orfani di entrambi i genitori.

In quali casi gli assegni al nucleo familiare spettano anche ai nonni per i nipoti?

Primo caso

Quindi, in definitiva, i nonni possono richiedere gli assegni al nucleo familiare se nel proprio nucleo ci siano dei nipoti. Essi devono essere minorenni o maggiorenni inabili, fiscalmente a loro carico. Il tutto, a patto però che questi siano orfani di entrambi i genitori. Accanto a questo, vi sono anche altri casi in cui i nonni possono accedere agli ANF.

Secondo caso

Il secondo caso in cui i nonni possono ottenere gli ANF per i nipoti è quando questi risultino essere a loro carico. Anche in questa ipotesi, però, devono ricorrere determinate condizioni.

Anzitutto, i nonni devono provvedere abitualmente al loro mantenimento. Questo si presume quando siano conviventi. Diversamente, il pensionato potrà attestarlo tramite autocertificazione.

La seconda condizione richiesta è che i genitori dei minori o inabili non abbiano redditi. Infine, i nipoti devono figurare a carico del nonno. Questo significa che i minorenni/inabili devono aver posseduto, nel 2020, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro.

Conclusione

Qualora tutte e tre queste condizioni vengano soddisfatte, i nonni possono chiedere gli assegni per i nipoti. In questo caso, essi possono inoltrare la domanda all’INPS, con accredito sulla pensione.

Si tratta di una situazione molto frequente considerato il numero sempre crescente di famiglie allargate, dove nonni e nipoti convivono.

