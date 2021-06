Non tutti lo sanno, ma l’Italia non è solamente città storiche e spiagge dorate. Sparse per la Penisola, infatti, si possono trovare delle attività capaci di emozionare i turisti che sono alla ricerca di un brivido in più. Esperienze veramente indimenticabili, capaci di lasciare un segno indelebile nei cuori più coraggiosi. Allora, ecco 4 le esperienze emozionanti da non perdersi questa estate in Italia.

Le esperienze perfette per gli amanti dell’adrenalina e del vuoto

Gli amanti dell’adrenalina dal cuore più coraggioso avranno sicuramente sentito parlare dei “voli degli angeli”. Grazie alla presenza di particolari cavi d’acciaio è possibile “volare” sopra alcune delle più belle valli d’Italia ad altissime velocità. Questa esperienza, oltre ad essere estremamente adrenalinica, permette di godere di viste veramente stupende.

Tra gli impianti che permettono di godersi questa attività si può segnalare il “Fly Emotion”, in Valtellina. Qui potremo goderci un percorso di 3 km di lunghezza da percorrere ad una velocità di 100 Km\h.

Gli amanti del bungee jumping, invece, non dovrebbero perdere un’esperienza adrenalinica che si svolge in Abruzzo, precisamente nel Parco Nazionale della Majella. Dal Ponte di Salle, infatti, è possibile affrontare un volo sul vuoto di cento metri, godendosi nel contempo un bellissimo paesaggio.

Ecco 4 le esperienze emozionanti da non perdersi questa estate in Italia

Chi invece preferisce dedicarsi all’escursionismo più “hard” non può perdersi due esperienze da affrontare nelle due principali isole italiane.

Gli amanti dei percorsi più difficili possono dedicarsi al canyoning, esplorando le lande delle gole dell’Alcantara, nella bellissima Sicilia.

I turisti che poi preferiscono dedicarsi ad un escursionismo più tradizionale, ma non per questo meno difficoltoso, possono invece puntare sulla Sardegna. Vicino alla bellissima città di Alghero sarà possibile affrontare la Via ferrata del Cabirol. Mille metri di percorso che porteranno i più ardimentosi ad affrontare le falesie di Capo Caccia e godere di una bella visuale sul mare.

