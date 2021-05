Il variegato e completo mondo delle spezie accompagna la cucina dell’uomo ormai da secoli. Utili non solo a dare quel tocco in più ai nostri piatti, moltissime spezie sono anche riconosciute per le loro virtù salutari. Alcune sono famosissime, altre invece ancora no. Solo aggiungendo questa sconosciuta spezia nei nostri piatti otterremo degli incredibili e immediati benefici per la salute che molti ignorano. Parliamo del cardamomo, di origine asiatica come tante, diffusissima in India, poco in Europa.

Molto utilizzato negli stati più poveri

Da secoli il cardamomo è utilizzato in alcuni degli stati più poveri del mondo: India, Cambogia e Vietnam. Facilmente reperibile in queste zone e a prezzi irrisori, gli abitanti lo utilizzano sia in cucina che come farmaco naturale. Assieme ai più conosciuti curcuma e zenzero. Due popolazioni antiche e nobili come babilonesi ed egizi, ne facevano uso come profumatore, unito agli incensi. Diversamente, i romani, lo utilizzavano come digestivo al termine dei famosi banchetti.

È una spezia costosa

Il fatto che non abbia così tanto successo da noi è forse legato al fatto che costa più delle altre spezie. Eppure, solo aggiungendo questa sconosciuta spezia impianti, otterremo degli incredibili e immediati benefici alla salute che molti ignorano.

Come abbiamo anticipato, una spolverata di cardamomo nei piatti aiuterà la digestione. Il suo sapore è anche gradevole e assomiglia al pepe.

Grazie alla presenza della vitamina B è un ottimo analgesico naturale in caso di mal di denti e gengive. Senza ricorrere alle medicine.

Solo aggiungendo questa sconosciuta spezia nei nostri piatti otterremo degli incredibili e immediati benefici per la salute che molti ignorano. Infatti se soffriamo di reflusso gastrico, questo è l’ingrediente naturale perfetto. Direttamente su piatti saporiti e potenzialmente pesanti, o, assunto, a fine pasto come infuso.

Ottimo per chi lavora tanto di testa

Il cardamomo possiede anche una qualità veramente importante per coloro che lavorano tante ore davanti al computer. Stimola infatti tutte le funzioni cerebrali, migliorando l’apprendimento, la memoria e la capacità di concentrazione.

Ma, se siamo abituati a lavorare tra il pubblico e abbiamo problemi di alitosi, non ricorriamo a gomme americane e caramelle. Perché, masticare qualche semino di cardamomo, renderà il nostro alito a prova di pubblicità.

Approfondimento

