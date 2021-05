Uno degli errori che facciamo con l’arrivo della bella stagione è eliminare, o, quantomeno ridurre la presenza dei deodoranti in casa. Forse, perché psicologicamente, andiamo a pensare di sprecare dei soldi, con tutte le finestre aperte per il caldo. Dobbiamo però anche ricordarci che l’aria calda ed estiva è più stagnante di quella fresca invernale. E, il ricambio interno, molto più lento e difficile. Ecco, allora che profumare la casa non è più un miracolo con questa fantastica pianta aromatica che ci permetterà di risparmiare tanti soldi sui deodoranti per ambienti.

Quanto è comoda una pianta di salvia

Il nostro segreto, altro non è che la profumatissima salvia. Se ne abbiamo una in casa, o, un cespuglio in giardino, ci ritroveremo con uno dei deodoranti naturali più economici ed efficaci. Se non la possediamo ancora, andiamola ad acquistare e cominciamo a utilizzarla anche in questa versione.

Come utilizzare la salvia per profumare

Profumare la casa non è più un miracolo con questa fantastica pianta aromatica che ci permetterà di risparmiare tanti soldi sui deodoranti per ambienti. E, con un’azione semplice e veloce.

Prendiamo delle foglie, magari belle grosse della nostra salvia e laviamole in modo da rimuovere eventuali residui e detriti.

Mettiamole ad asciugare sul balcone su uno strofinaccio, ma non alla luce diretta del sole, per 4/5 giorni, in modo da farle seccare completamente.

Prendiamo le foglie e inseriamole negli appositi sacchettini di tela per deodoranti fai da te.

Dove posizionarla

L’aroma naturale che la nostra salvia sprigionerà in tutta la casa sarà un piacevole compagno delle nostre giornate. Se vogliamo che il profumo si propaghi per tutte le stanze, posizioniamo i sacchettini sulle finestre.

Pochi sanno che la salvia è una pianta aromatica in grado di allontanare lo stress e favorire un sonno ristoratore. Quindi, ricordiamoci di posizionarla in camera da letto. Oltre che, ovviamente, nei classici cassetti e armadi.

