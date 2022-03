Le Borse venerdì hanno dato ulteriore prova di un grande nervosismo degli operatori. Questo nervosismo si trasforma in una altissima volatilità giornaliera. I prezzi dei listini in pochi minuti fanno balzi incredibili, per poi invertire direzione. Quello che è accaduto venerdì è sintomatico di questo sentiment e potrà aiutarci a capire cosa potrebbe accadere oggi e in questa settimana.

Il sentiment degli operatori

Venerdì le Borse sono partite molto caute e per buona parte della mattinata i prezzi si sono mossi attorno alla parità. Improvvisamente c’è stata una fiammata al rialzo. I maggiori indici europei, che fino a quel momento stavano guadagnando poche frazioni di punto, sono schizzati del 3%. Gli operatori hanno iniziato a comprare a piene mani dopo la notizia di una dichiarazione di Putin sui progressi delle trattative con l’Ucraina.

Le Borse sono rimaste a livelli elevati per un paio d’ore poi l’entusiasmo si è raffreddato, anche per l’apertura prudente di Wall Street. Alla fine della giornata i listini europei principali hanno chiuso con rialzi tra il mezzo punto e il punto percentuale. Wall Street alla fine della seduta ha chiuso con i tre indici in calo.

Questo scenario di nervosismo e alta volatilità accompagnerà i mercati azionari anche questa settimana. Tuttavia sembra che in Borsa ci sia un clima leggermente più positivo. Forse non è arrivato il momento dell’inversione dei prezzi, al di là del balzo del 7% della seduta di mercoledì 9 marzo. Tuttavia l’ultima settimana è terminata in guadagno dopo 2 ottave di pesanti perdite.

I mercati potrebbero avere toccato il fondo. Alcuni indici nelle precedenti sedute si sono appoggiati su supporti importanti, per poi rimbalzare. Il recupero potrebbe continuare anche questa settimana, compatibilmente con le notizia dal fronte ucraino.

A Piazza Affari facciamo attenzione a questi segnali e a questo titolo che ha un potenziale rialzista del 20%

Venerdì il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con un rialzo dello 0,6%, a 23.041 punti. Oggi gli operatori terranno sotto osservazione quota 24.000 punti al rialzo e area 22.700 punti al ribasso. Il superamento dei 24.000 punti potrebbe essere il segnale della definitiva inversione. Oltre questa soglia i prezzi potrebbero arrivare velocemente in area 24.700 punti. Invece una discesa sotto i 22.700 punti, area di minimo delle ultime 3 sedute, sarebbe un nuovo segnale di debolezza. In questo caso i prezzi potrebbero scendere fino a 21.900/22.000 punti.

A Piazza Affari facciamo attenzione anche al titolo Leonardo che venerdì ha chiuso la seduta con un rialzo di oltre l’11%. Venerdì il Consiglio d’Europa ha preso delle decisioni importanti in merito alla difesa comune europea che hanno fatto piovere acquisti sul titolo. L’azione ha segnato un massimo a 9,6 euro per poi chiudere a 9,3 euro. Il superamento dei 9,6 euro spingerà le quotazioni a 10 euro. Oltre questo livello i prezzi potrebbero spingersi fino a 12 euro. Al ribasso i prezzi potrebbero scendere fino a 8,3 euro, per chiudere il gap aperto venerdì. Una discesa sotto 7,9 euro potrebbe interrompere il rialzo in atto.

