Sono molte le persone che adorano il tiramisù per la sua freschezza e la sua bontà. Un dolce dalle mille versioni replicate sempre con grande successo e approvazione degli ospiti.

Il tiramisù è davvero un dolce che si può preparare sempre, per ogni occasione a soli pochi euro. Nella versione qui proposta, si potrà prepararne uno senza uova crude e senza savoiardi. Una straordinaria combinazione ricca di sapore e di inventiva, assolutamente da provare.

Ingredienti

200 gr di panna montata;

150 gr di biscotti secchi;

una bustina di vanillina;

100 gr di zucchero;

400 ml di latte;

100 gr di burro;

2 uova;

caffè.

Non è un tiramisù questo dolce al caffè senza cottura che sorprenderà tutti per i suoi ingredienti e per la sua bontà

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dal caffè leggermente diluito in acqua per non caricare troppo il gusto. Quando questo sarà pronto, lasciar intiepidire e nel frattempo passare al resto.

Prendere un pentolino, versare il latte e scaldarlo senza portare ad ebollizione. A parte, in un recipiente versare le uova e lo zucchero e montarli con l’aiuto delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto cremoso. Poi aggiungere la vaniglia, solo 100 ml di latte e continuare a mescolare.

Il composto appena preparato potrà essere aggiunto al latte nel pentolino, oramai intiepidito, girato ed amalgamato con cura per evitare grumi e riposto su fuoco moderato. Lasciar cuocere fino a che non si sarà formata una crema non troppo densa e durante la cottura girare lentamente per evitare che bruci sul fondo.

Poi aggiungere un po’ di burro nella crema e girare per farlo incorporare. Nel frattempo che la crema si raffredda, prendere la panna fresca dal frigorifero e montarla con l’aiuto delle fruste elettriche. Aggiungere la panna alla crema con una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Adesso inzuppare i biscotti nel caffè, come si fa di solito con i savoiardi, quindi giusto qualche secondo per non farli rompere. Prendere un recipiente come una pirofila in vetro e pavimentare il primo strato con i biscotti inzuppati.

Superato il primo strato, proseguire con il secondo e con un terzo se non sono finiti gli ingredienti e finire con tanta crema sulla superficie. Infine lasciarlo in frigorifero per almeno un’ora prima di servire e guarnire, se si vuole, con del cacao o con delle gocce di cioccolato.

