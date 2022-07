Quando ci si rende conto di aver preso qualche chilo di troppo, il primo pensiero è porvi rimedio. Sgarrare a lungo può costare caro e farci accumulare quei rotolini attorno alla vita che mettono in imbarazzo. I programmi d’allenamento per asciugare il fisico a clessidra o di altri tipi esistono e alcuni sono facilmente praticabili. La determinazione e la convinzione nel seguire i consigli sono i fattori che più ci porteranno al raggiungimento della cosiddetta pancia piatta.

Con la scheda di fitness che intendiamo proporre basteranno solo 7 minuti per eliminare la ciccia. Cosicché, se non riusciamo a tonificarci per quest’estate, almeno potremmo farlo per il prossimo autunno. E i sensi di colpa per aver osato troppo a tavola spariranno.

Un workout completo

Nell’eseguire gli esercizi proposti non ci servirà nessun peso né altri attrezzi da palestra. Eccetto il nostro utilissimo tappetino su cui appoggiarci. Praticarli con costanza seguendo una buona dieta porterà alla riduzione del grasso addominale e a snellire il girovita.

Prima di iniziare, però, consultiamo il medico di fiducia. Soprattutto se avessimo qualche problema di salute al quale fare attenzione. Una volta ottenuto il via per esercitarci, facciamo un breve riscaldamento e partiamo col nostro programma snellente.

Solo 7 minuti per eliminare la ciccia su pancia e fianchi con questi esercizi

Il primo esercizio prevede di partire in piedi, con le ginocchia leggermente flesse. Pieghiamo anche i gomiti e facciamo i pugni con le mani. Senza inarcare la schiena e mantenendo l’addome contratto, sferriamo dei pugni incrociati verso l’alto.

Secondo esercizio

Portiamo i gomiti ad altezza spalle, piegati e coi pugni chiusi delle mani. Alziamo le gambe in alternanza e tocchiamo le ginocchia coi gomiti.

Terzo esercizio

Partiamo in posizione di plank. Ci stendiamo con gli avambracci e le punte dei piedi appoggiati al suolo. Portiamo le gambe in avanti alternandole, senza toccare terra e tenendo gli addominali in tensione.

Quarto esercizio

Ci rialziamo, divarichiamo un po’ le gambe e alziamo le braccia sopra la testa, coi gomiti leggermente piegati. Solleviamo prima una gamba e poi l’altra, e ci coordiniamo col busto nel movimento.

Quinto esercizio

Alziamo le braccia portandole di fronte a noi. Pieghiamo i gomiti, tenendo le mani davanti al petto. Eseguiamo delle rotazioni col busto, a destra e a sinistra.

Sesto esercizio

Sdraiamoci su un lato, piegando il gomito e appoggiando l’avambraccio a terra. Teniamo l’altro braccio lungo i fianchi e fissiamo di fronte a noi. Ci muoviamo su e giù col bacino, con l’addome contratto e le spalle in linea. Poi cambiamo lato.

Settimo esercizio

Ci sediamo per terra, appoggiando i piedi e la zona lombare, e facciamo dei twist. Portiamo le braccia di fronte a noi, flettendo i gomiti, e ruotiamo il bacino. Concludiamo tutto con un minuto circa di defaticamento, sdraiandoci e portando le ginocchia al petto.

Eseguiamo ciascun esercizio per circa 30 secondi, alternandone 20 di recupero.

Lettura consigliata

Rassodiamo le braccia a pipistrello a 50 e 60 anni con 4 esercizi facili per averle perfette