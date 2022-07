Cosa cucinare quando il frigo è vuoto usando il poco che si ha in casa

Quando torniamo dalle vacanze è difficile trovare il frigorifero pieno. Anzi, semmai, succede esattamente il contrario, visto che non si lasciano gli alimenti per tante settimane con il pericolo di doverli poi buttare via. A meno che non si ricorra alla classica pizza presa al volo, dal prezzo ormai aumentato, si può cercare anche una alternativa. Il problema è che se il frigo e la dispensa sono quasi vuoti, non è che si possa imbastire chissà quali menù. Sbagliato, perché, in realtà, anche con quel poco che abbiamo possiamo, comunque, alimentare la famiglia.

A volte basta del pane raffermo per inventarsi dei menù gustosi che sorprenderanno tutti

Infatti, stabilire cosa cucinare quando il frigo è vuoto usando il poco in casa potrebbe essere meno arduo di quanto potremmo pensare. Ad esempio, tanti pensano che il pane raffermo debba essere buttato via. Grave errore, perché sono tante le ricette che si possono inventare con il pane raffermo. Prendiamo quattro fette di questo pane. Facciamo soffriggere dell’olio in una pentola dai bordi alti. Sbattiamo un paio di uova e grattiamoci dentro del parmigiano, aggiungendo un pizzico di sale. Prendiamo del pangrattato e mischiamoci degli aromi. A questo punto, ogni fetta di pane raffermo non dovremo fare altro che trattarla come se fosse una bistecca da impanare. Ovvero, dovremo passarla nell’uovo, poi nel pangrattato, infine metterla nell’olio che sarà caldo. Quando sarà ben dorata, facciamola assorbire dalla carta assorbente e serviamola ben calda.

Se abbiamo un paio di scatolette di tonno sott’olio, potremmo addirittura preparare due piatti. Il primo è la classica pasta al tonno. Dovremo semplicemente cuocere della pasta e condirla, a freddo, con il nostro tonno. C’è chi ci versa anche l’olio della confezione e chi, invece, preferisce eliminarlo. In ogni caso, in estate, è una buona soluzione per chi si trova con quasi nulla in frigo e deve pensare a un pranzo.

Cosa cucinare quando il frigo è vuoto usando il poco che si ha in casa

Per preparare un secondo piatto, con l’altra scatoletta di tonno potremmo fare in questo modo. Ovvero, creare delle polpettine di tonno. Non dovremo fare altro che aprire la nostra scatoletta di tonno sott’olio, facendo attenzione a non buttare via il condimento. Mettiamoci dei capperi sciacquati e 3 cucchiai di pangrattato. Dovremo impastare il tutto con le mani, fino ad ottenere un composto morbido, che rimanga leggermente umido. Facciamo riposare il nostro composto in frigo almeno per 30 minuti.

A questo punto, diamo la forma alle nostre polpettine di tonno. Quindi, mentre l’olio per friggere si starà scaldando, dobbiamo fare nel modo tradizionale. Ovvero, passare le polpettine prima nell’uovo, poi nel pangrattato, infine immergendole nell’olio. Carta assorbente per togliere l’unto in eccesso e le nostre polpettine di tonno sono pronte per essere servite. Salvando il menù anche con pochi ingredienti in casa.

Lettura consigliata

Non solo sempre pasta o insalata di riso, ma ecco come preparare 3 economici piatti estivi veloci e leggeri