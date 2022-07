Quando si raggiunge una certa età cominciano a sbucare mille difetti diversi. Dall’odiatissima pancetta alle rughe sul viso, fino alla pelle a tendina che pende dalle braccia. Proprio quest’ultimo inestetismo affligge sia uomini che donne.

Per sbarazzarcene potremmo servirci di un allenamento apposito, semplice ma efficace. Si tratta di un percorso adatto a tutte le età, ottimo per tonificare i muscoli e disfarsi della pelle cadente. Con un po’ di costanza e impiegando pochi minuti del nostro tempo riusciremo a riavere le nostre braccia più toniche che mai.

In forma anche in età avanzata

È normale che quando non si è più giovani saltino fuori quegli antiestetici problemi che ci rattristano quando ci guardiamo allo specchio. La pelle che perde tonicità è uno di questi. Eppure, ci sono esercizi per tonificare gambe e glutei e appiattire la pancia in modo semplice.

Allo stesso modo, con il corretto allenamento potremmo riuscire a rimediare una volta per tutte alla mollezza degli arti superiori. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare soprattutto sui tricipiti, nota dolente di molti. Dunque, ecco quali esercizi seguire a casa.

Rassodiamo le braccia a pipistrello a 50 e 60 anni con 4 esercizi facili per averle perfette

Iniziamo l’allenamento eseguendo delle circonduzioni con le braccia tese. Restiamo in piedi e allarghiamo leggermente le gambe, piegando un poco le ginocchia. Manteniamo il busto dritto e guardiamo di fronte a noi. Ora tendiamo in fuori le braccia con le mani aperte e facciamo dei movimenti rotatori lenti. Procediamo con 20 ripetizioni, poi cambiamo il senso di rotazione.

Dips su sedia

Per il secondo esercizio ci mettiamo comodi su una sedia, appoggiando le mani sul bordo. Solleviamo i glutei dal sedile e distendiamo bene le gambe in avanti. Completiamo il movimento piegando le braccia, per andare giù col bacino più che possiamo. Eseguiamo 3 serie da 10 ripetizioni ciascuna.

Alzate laterali

Stavolta avremo bisogno di un manubrio. Partiamo in piedi, con il dorso dritto e le gambe lievemente divaricate. Impugniamo il peso e solleviamo in fuori il braccio, col palmo della mano rivolto verso il fianco. Arriviamo fino ad altezza spalle, prima di tornare alla posizione iniziale. Continuiamo per 3 serie da 12 ripetizioni.

French press verticale

Da alzati allarghiamo appena le gambe, flettendole leggermente. Teniamo la schiena dritta e un peso nella mano. Partiamo col braccio alzato e ben disteso. Adesso lo pieghiamo con calma portandolo vicino all’orecchio, prima di rialzarlo. Ripetiamo il movimento lentamente, compiendo 3 serie da 12 ripetizioni per lato.

Ecco la nostra proposta per rimettersi in forma. Rassodiamo le braccia a pipistrello a 50 e 60 anni grazie a questo piano d’allenamento che contrasta le zone molli.

