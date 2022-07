Gli anni passano per tutti e le conseguenze sul fisico sono inevitabili. A un certo punto iniziamo ad accumulare la pancetta e sfoggiare quell’antiestetica pelle cadente. Ma così come rassodare le braccia a pipistrello a 50 anni non è utopia, anche allenare il resto del corpo è possibile.

Con gli esercizi mirati e i giusti consigli potremo finalmente tonificare ogni zona. Comodamente da casa e in totale libertà. D’altronde, ognuno di noi può riuscire nel raggiungimento dei propri obiettivi. Anche chi ha un fisico a clessidra, croce e delizia di moltissime donne.

Come riconoscerlo

La scheda d’allenamento che proporremo è perfetta per chiunque, anche se ideale in particolare per asciugare il fisico a clessidra. Per sapere se rientriamo in questa categoria ci basterà osservare i tratti del nostro corpo.

Se abbiamo una vita sottile ma petto e fianchi ugualmente larghi, probabilmente gli esercizi di oggi faranno al caso nostro. Ad ogni modo, non preoccupiamoci a priori per la nostra situazione. Un fisico a clessidra sa essere molto femminile e attraente. Il lato negativo sarebbe la facilità con cui si acquista grasso su pancia e glutei. Soprattutto quando non ci si tiene in forma e si segue una dieta errata e ricca di grassi.

I prossimi esercizi, tuttavia, saranno d’aiuto per valorizzare il girovita e ridimensionare il resto del corpo. Vediamo come svolgerli uno alla volta per rimetterci in forma definitivamente.

Per asciugare il fisico a clessidra un programma d’allenamento efficace

Partiamo con un esercizio per rassodare i tricipiti molli. Posizioniamoci di spalle a una sedia, appoggiando le mani sui bordi laterali del sedile. Senza sederci, scendiamo con le ginocchia a 90 gradi, tenendo i piedi ben ancorati al pavimento. Nel frattempo pieghiamo anche i gomiti e andiamo giù con le spalle, prima di far forza sulle braccia per risalire.

Passiamo ora agli step alternati. Usiamo un gradino abbastanza alto se non abbiamo nulla a disposizione. Mantenendo spalle e busto dritti, saliamo e scendiamo a gambe alterne. Durante l’esecuzione irrigidiamo i glutei e teniamo lo sguardo fisso davanti a noi.

Per il terzo esercizio ci serviranno due pesi. Impugniamone uno per mano e sistemiamoci a fianco allo step. Flettiamo le braccia ad angolo retto, poi spingiamole verso l’alto. Adesso appoggiamo il piede destro sul gradino e spingiamo fino ad allungare entrambe le gambe. Simultaneamente alziamo le braccia sopra la testa. Scendiamo e ripetiamo il movimento, partendo stavolta con la gamba opposta.

Terminiamo l’allenamento con un esercizio a corpo libero. Stiamo in piedi, dritti col busto e i piedi divaricati di qualche centimetro. Portiamo indietro la gamba sinistra e flettiamo a 90 gradi quella destra. Incliniamo il torso leggermente in avanti. Tiriamoci su facendo forza con la gamba destra e portando il ginocchio sinistro al petto.

