Durante il fine settimana molti di noi possono concedersi due giorni di meritato riposo ed è piacevole spendere del tempo in cucina.

Possiamo dedicare più tempo a tutta la famiglia cucinando delle sfiziose pietanze, buone da leccarsi i baffi.

In mancanza di idee, potremmo per esempio preparare senza troppe difficoltà questo succulento petto di pollo aggiungendo solo pochi ma goduriosi ingredienti.

Ovviamente nel fine settimana non può mancare il dolce e per ottenere un eccellente risultato non si deve necessariamente eccedere con le calorie.

Qualche accorgimento

Solitamente nella preparazione di dolci utilizziamo il lievito, ma non sempre è necessario.

Se intendiamo utilizzare un agente lievitante naturale, senza dover spendere denaro, abbiamo già la soluzione in casa. Si tratta infatti del bicarbonato, che spesso viene utilizzato in cucina per igienizzare gli alimenti ma che pochi utilizzano per preparare i dolci.

Ovviamente possiamo poi personalizzare ogni ricetta a seconda del nostro gusto personale, variando anche qualche ingrediente. In questo caso prepareremo la torta al limone senza lievito, ma anche senza burro e senza latte. Così anche chi ha intolleranze a questi alimenti potrà assaporarlo e godersi un pezzo di torta ottima per colazione o per merenda.

Solo 5 minuti per preparare questa sofficissima torta al limone senza burro e senza latte che si scioglie in bocca

Per prima cosa avremo bisogno di 3 uova. Dovremo dividere gli albumi dai tuorli e posizionarli in due ciotole differenti.

Procediamo montando in una ciotola gli albumi a neve e nell’altra, oltre ai tuorli, aggiungiamo 220 grammi di zucchero e la scorza grattugiata di 3 limoni.

Montiamo i due ingredienti fino ad ottenere una crema spumosa, dopodiché uniamo 150 ml di olio di semi.

A questo punto dovremo spremere il succo dei 3 limoni, mescolarlo insieme ad un cucchiaino di bicarbonato e versarlo insieme al resto degli ingredienti.

Uniamo ancora 300 grammi di farina 00, incorporiamoli ed infine aggiungiamo gli albumi precedentemente montati. Con una spatola lavoriamo il tutto dal basso verso l’alto.

Basteranno solo 5 minuti per preparare questa sofficissima torta prelibata per il palato, non resterà che procurarsi una teglia rotonda di 24 cm di diametro.

Infine, inforniamo per tre quarti d’ora a 180° C in forno statico e ricordiamoci di fare la prova stecchino, così non rischieremo di tirar e fuori la torta in anticipo.

