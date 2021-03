I nutellotti sono dei biscotti straordinari, adatti come merenda non solo ai più piccoli ma anche quando si desidera concedersi un dolcino durante la giornata.

In questa ricetta facile e veloce troviamo un cuore dolce di nutella, notoriamente una crema davvero irresistibile.

Vediamo, quindi, come preparare biscotti gustosi ed irresistibili in soli 5 minuti.

Ingredienti

Per preparare questi biscotti dovremo utilizzare tre ingredienti. E anche per questo motivo dicevamo che è molto veloce prepararli.

Per preparare una porzione di circa 20/25 nutellotti ci serviremo di:

140 grammi di farina 00;

180 grammi di nutella;

un uovo;

nutella solo per farcire, quanto basta.

La preparazione

Iniziamo la preparazione amalgamando il nostro uovo e la nutella attraverso una frusta elettrica.

Pian piano aggiungiamo la farina e lavoriamo gli ingredienti tutti insieme affinché non risultino del tutto amalgamati.

Dovremo cercare di ottenere un panetto non appiccicoso ma morbido e omogeneo.

Prendiamo a tocchettini l’impasto preparato e formiamoci delle palline.

Foderiamo, intanto, di carta da forno la nostra teglia, che dovrà essere almeno di medie dimensioni.

Questo perché le palline che stiamo preparando dovranno essere distanziate. Ciò in quanto tenderanno a crescere in fase di cottura.

Con il manico di un cucchiaio di legno facciamo, quindi, dei forellini al centro di ogni pallina che abbiamo disposto sulla teglia.

Potremo anche decidere di utilizzare l’indice della nostra mano per cercare di premere pian piano al centro dell’impasto.

In questo modo i biscotti si appiattiranno e andremo a formare una sorta di incavo.

Inforniamo, infine, per circa dieci minuti, a 180 gradi.

Una volta che abbiamo sfornato, attendiamo che si raffreddino e farciamo i fori dei nostri biscotti con la nutella, in quantità a piacimento.

I nostri biscotti sono pronti.

Siamo sicuri che non avanzeranno. Ma se dovesse succedere possiamo conservarli. È molto semplice, mettiamoli in un sacchetto e facciamo attenzione a chiuderli bene. In tal modo si potranno conservare per giorni senza perdere il loro strepitoso gusto.

Ecco, dunque, svelato come preparare biscotti gustosi ed irresistibili in soli 5 minuti. Avevamo anticipato che sarebbero stati meravigliosamente golosi!