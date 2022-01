Dovremmo sempre dare molto valore alla nostra alimentazione facendo attenzione ai cibi che consumiamo.

Per prima cosa, non dovrebbero mai mancare frutta e verdura, con cui possiamo anche abbondare.

Per esempio, specie in questo periodo dell’anno, potremmo variare la nostra dieta mangiando anche questo ortaggio stagionale ricco di vitamina C, importantissima per la salute.

È fondamentale variare gli alimenti, in questo modo riusciremo ad assumere tutti i nutrienti necessari per il nostro organismo.

Tutti stanno impazzendo per il petto di pollo che si scioglie in bocca grazie a questi pochi ma goduriosi ingredienti

Il petto di pollo è una pietanza molto amata, anche perché è una carne bianca, leggera e adatta a chi vuole restare in forma avendo cura dell’alimentazione.

Ci sono diversi modi per cucinare questa pietanza, per esempio questa ricetta che rende il petto di pollo incredibilmente croccante e sfizioso.

Inoltre, tutti stanno impazzendo per il petto di pollo che si scioglie in bocca grazie a questi pochi ma goduriosi ingredienti per un pasto da re.

Si tratta dei deliziosi involtini di pollo con zucchine e scamorza, semplici da preparare e pronti in soli 15 minuti.

La ricetta è per 4 persone, quindi se in famiglia siamo in più o in meno basterà aumentare o ridurre le dosi.

Procedimento

Avremo bisogno di due zucchine, che dovremo lavare bene prima di rimuovere le estremità e di tagliarle per lungo aiutandoci con un pelapatate.

Dopodiché, in caso fossero leggermente spesse, dovremo battere 8 fettine di petto di pollo per renderle sottili.

Intanto, mettiamo della farina in una ciotola, per poi passarci gli involtini prima di metterli in un piattino a parte.

Farciamoli alternando una fettina sottile di scamorza, seguita da una o due fette di zucchina ed ancora una fettina di formaggio.

Infine, non resterà che avvolgerli chiudendoli bene con due stuzzicadenti ai lati e mettere a scaldare una padella con un goccio d’olio. Quando l’olio sarà ben caldo mettiamoci gli involtini, girandoli per farli dorare omogeneamente e aggiungendo un pizzico di sale.

A questo punto, versiamo un bicchiere di vino bianco con cui sfumare a fuoco alto e, una volta assorbito, abbassiamo la fiamma. Procediamo con la cottura per circa otto minuti coprendo la pentola con coperchio e ricordandoci sempre di girarli su tutti i lati.

Infine, mettiamoli in un piattino coperto di carta assorbente, serviamoli in tavola e prepariamoci, perché al taglio saranno filanti e gustosissimi.

Come servirli

Potremmo abbinarli ad un contorno altrettanto gustoso, come per esempio le melanzane marinate.

Altrimenti, se vogliamo stare più leggeri, potremmo accostarli a una classica insalata condita solo con un filo di olio e limone.

Ovviamente, se non siamo amanti della scamorza, potremmo sostituirla con della fontina o delle classiche sottilette.

