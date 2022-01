Il weekend dal punto di vista meteorologico sarà ancora asciutto e potremo approfittare di giornate fredde ma comunque baciate dal Sole. Da Nord al Centro e dalle Isole al Sud oggi il sole scalderà le nostre ossa e potremo fare un pieno di vitamina D. In serata assisteremo a qualche addensamento nuvoloso su Liguria e Toscana. Domani salvo qualche rovescio sporadico sul Molise e le zone ioniche, il Sole sarà ancora protagonista. Anche domani verso sera qualche nube calerà sulle zone Tirreniche liguri, toscane e sarde. Facciamo il pieno di sole perché da lunedì potrebbero esserci dei cambiamenti.

Il tempo di inizio settimana divide la Penisola

Con lunedì 31 gennaio e martedì 1 le previsioni meteo saranno diverse per il Centro-Nord e il Sud. Lunedì, al Nord, salvo che sulle regioni alpine di confine, splenderà il sole mentre al Sud annuvolamenti estesi porteranno rovesci e piogge. La Penisola da stivale con tacco potrebbe trasformarsi in un paio di galoche. Martedì ancora piogge abbondanti al Sud ma il resto d’Italia avrà cielo coperto. I Giorni della Merla corrispondono al 29, 30 e 31 gennaio. Tradizione vuole che se questi 3 giorni saranno miti, l’inverno si farà sentire a lungo. Se invece saranno freddi, vi sarà primavera anticipata. Non ci resta quindi che aspettare lunedì e vedere come si concluderanno le tre giornate.

Godiamoci il bagno di sole nel weekend perché lunedì ci sarà un colpo di coda della Merla che potrebbe inzuppare questa parte d’Italia

È ancora presto per stabilire le previsioni del tempo di febbraio perché la situazione meteo vede opporsi due fronti, l’anticiclone da ovest e il vortice gelido proveniente da Nord che però si sposterà a est. A cambiare tutto potrebbero essere due fattori: aria fredda dal Polo Nord e i fenomeni stratwarming ossia il riscaldamento repentino a livello di stratosfera. Basterà attendere qualche giorno e probabilmente vedremo come evolveranno questi fronti di alta o bassa pressione.

Non perdiamo l’occasione organizziamo una passeggiata e godiamoci il bagno di sole nel weekend.

Per sapere il motivo per cui non sono realistiche le previsioni meteo a lungo termine consigliamo la lettura di questo articolo.

Approfondimento

Dalle previsioni meteo veritiere al meteo estate 2021, dalle bombe d’acqua fino alle Borse, ecco l’intervista a Flavio Galbiati