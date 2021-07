Se siamo alla ricerca di un dessert semplice ma delizioso, questo è l’articolo che fa per noi. Soprattutto, non saremo costretti a tenere i fornelli accesi se non per qualche minuto. Stiamo parlando del brigadeiro, un dolcetto brasiliano ma dai sapori assolutamente conosciuti. Potremmo provare la sensazione di mangiare un piatto tipico brasiliano in un solo boccone e senza muoverci di casa. Questo però, non è solo un dolce facilissimo da preparare, ma riuscirà anche a stupire e conquistare tutti, grandi e piccoli. A dire la verità, è piuttosto probabile che questa ricetta entrerà definitivamente nel nostro repertorio. Quindi, non perdiamo altro tempo, perché bastano solo 3 ingredienti e 10 minuti per questo gustosissimo dolcetto senza cottura.

Ingredienti per il brigadeiro, dessert brasiliano

400 gr latte condensato;

4 cucchiai di cacao in polvere;

1 cucchiaio di burro.

Preparazione

Per realizzare questa semplice ricetta avremo solo bisogno di un pentolino in acciaio antiaderente e di un cucchiaio possibilmente di silicone o di legno. Dentro il nostro pentolino mettiamo burro e latte condensato. Aspettiamo che burro e latte diventino più liquidi e si amalgamino per bene. Aggiungiamo tre cucchiai di cacao in polvere e mescoliamo per un massimo di 10 minuti. È importante continuare a girare per impedire che il fondo del nostro mix si bruci attaccandosi al pentolino. Accertiamoci anche di non lasciare grumi di cioccolato. Per evitare questo possiamo aggiungere il cacao un cucchiaio alla volta. Adesso possiamo togliere il pentolino dal fuoco. Ungiamo un piatto con po’ di burro. Con il nostro cucchiaio togliamo il mix da dentro il pentolino e mettiamolo sul piatto. Aspettiamo qualche minuto finché non si sarà raffreddato. Quando il mix sarà freddo è il momento di ungersi le mani. Dobbiamo infatti formare delle palline come se fossero delle polpette. Facciamole rotolare nel cacao in polvere o utilizziamo le codette di cioccolato. Ecco fatto, solo 3 ingredienti e 10 minuti per questo gustosissimo dolcetto senza cottura.

