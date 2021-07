Tra le tante ghiottonerie che possiamo concederci durante l’anno ce ne sono alcune che rinunciamo proprio a preparare durante l’estate. Sarà il caldo troppo intenso o la voglia di relax, ma vorremmo evitare di stare davanti ai fornelli il più possibile. Eppure, il bisogno di mangiare non va in vacanza. Per questo oggi proponiamo una merenda fresca e gustosa pronta in pochi secondi.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

a) pane carasau;

b) acqua q. b.;

c) nutella o marmellata o miele q. b.;

d) frutta fresca q. b.

Preparazione di una merenda fresca e gustosa pronta in pochi secondi

Gli ingredienti necessari per la preparazione di questa ricetta sono davvero pochi. Oltretutto, non abbiamo bisogno di rispettare quantità particolari. Si tratta effettivamente di un procedimento molto semplice che possiamo portare a termine in pochi secondi. Molti potrebbero non avere del pane carasau in casa. Questo infatti è un pane tipico della Sardegna.

Nonostante questo, si trova in commercio in tutti i maggiori supermercati d’Italia. Dopotutto, si tratta di uno dei pani tipici più esportati al mondo. È una tipologia molto particolare. Infatti, il pane carasau si presenta sotto forma di sfoglie molto fini e croccanti di forma circolare o a mezzaluna. Si tratta di un pane con pochi grassi ed è quindi perfetto per tenere sotto controllo la glicemia. Soprattutto però, il pane carasau ha lo straordinario pregio di rimanere fresco anche per 6 mesi. Tutto ciò che dobbiamo fare è chiudere con cura la sua confezione.

Essendo un pane secco, potremmo crederlo poco versatile. È perfetto ad esempio per spalmare delle crema al formaggio o delle marmellate. Ma basta bagnarlo in poca acqua per trasformarlo completamente. Infatti, reidratando il pane, questo si ammorbidisce trasformandosi in una sorta di crêpe già pronta. Dopo qualche secondo, infatti, potremo spalmarci sopra della nutella, della marmellata o del miele e arrotolare il tutto come un sigaro. Possiamo anche aggiungere all’interno della frutta fresca. Ed ecco che in pochi secondi abbiamo preparato una merenda da gustare sul momento o da portare in spiaggia. Possiamo riprodurla per mesi, provando diverse varianti e con la massima semplicità.