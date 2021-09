Se il satin aveva rubato il cuore di molte donne durante l’estate, le tendenze della prossima stagione sono altrettanto sbalorditive. Lurex, melange e organza di seta sono i nuovi tessuti che spopoleranno per il prossimo autunno. Acquistare qualcuno di questi capi garantirà un inverno caldo, ma con grande stile.

A primeggiare saranno materiali morbidi e avvolgenti, praticamente presenti in tutte le nuove collezioni dei vari Brand. Eccone alcuni belli da togliere il fiato e come abbinarli per un look veramente cool. Infatti, sarà davvero impossibile resistere a questi tessuti e fantasie per un inverno caldo al massimo dell’eleganza e dello stile.

Un salto negli anni ’50 con qualche tocco pop all’interno del look

Raso di seta e paillette sono la combinazione vincente per l’inverno. Specialmente per occasioni speciali, top in full paillette e pantaloni di raso sono perfetti con meravigliose scarpe con il tacco come le slingback. Tutte le donne stanno desiderando queste famose scarpe per bellezza e comodità e per questo look sono davvero la scelta migliore.

Il taffetà stampato è la preferenza azzeccatissima per le occasioni eleganti e formali. Questo tessuto presente in moltissime fantasie è comodo per i primi giorni di autunno, quando il clima non è ancora rigido. Il Brand Dior lancia un vestito in taffetà nella fantasia di grandi rose rosse con sfumature scure per richiamare i lontani anni ’50.

Le stampe stravaganti e colorate sono, invece, il dettaglio pop dell’outfit. L’abito diventa per la sera un gioiello, da sfoggiare con sicurezza ed esuberanza. Zimmermann lancia un abito lungo in organza di seta stampata davvero colorato e appariscente.

È impossibile resistere a questi tessuti e fantasie per un inverno caldo al massimo dell’eleganza

Per ripararsi dal vento o dal freddo invernale, la scelta migliore è sempre il cappotto in panno. Basterà scegliere uno di questi 4 modelli di cappotto super alla moda per l’inverno. Ma per chi proprio non ammette di passare inosservata, lo stilista Michael Kors pensa a un cappotto in panno con l’interno in paillette color argento.

La lana Jacquard è, invece, tra i tessuti migliori per la realizzazione di dolce vita super alla moda. Proprio come il modello di Hermès, davvero minimal e confortevole. Per raggiungere il massimo della comodità è possibile pensare di abbinare come calzatura uno stivaletto a pianta larga con tacco spesso. Per i pantaloni basterà solo scegliere un modello a gamba larga e non troppo lungo.