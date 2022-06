Un pan di Spagna alto e farcito di crema è sempre un’enorme tentazione. Ancor di più se davanti abbiamo una crostata fumante appena sfornata. Ma siamo sicuri che i dolci più golosi debbano essere cotti? Con l’arrivo del caldo estivo pensare di accendere il forno per cuocere una torta sembra una follia.

Questo non significa che si deve rinunciare al piacere di un dessert o che l’unica scelta sia il gelato o la granita. Al contrario, sono tantissime le ricette di dessert che non prevedono la cottura. Oggi abbiamo pensato di proporne una che non ci farà assolutamente rimpiangere tiramisù, bignè e torte di mele.

Saranno necessari solo 20 minuti per la deliziosa crostata dell’estate dal sapore straordinario che conquisterà qualsiasi palato con la sua leggerezza. Infatti, oltre a non prevedere la cottura, in questa versione non c’è il burro e, a scelta, si può evitare anche l’uso dello zucchero.

Inoltre, per la sua freschezza ma soprattutto per la decorazione, questo dolce estivo è perfetto quando si hanno ospiti. Li lascerà assolutamente senza parole e tra poco scopriremo perché.

Ingredienti

Per la base:

120 g di biscotti secchi integrali;

20 g di mandorle;

30 g di datteri denocciolati e ammollati;

olio di cocco o d’oliva q.b.

Per il ripieno:

300 g di latte vegetale;

35 g di amido;

30 g di zucchero o miele;

una stecca di vaniglia;

frutta di stagione.

Solo 20 minuti per la deliziosa crostata dell’estate leggera, senza burro e senza forno, meglio di tiramisù e cheescake

Iniziamo con la preparazione mettendo in ammollo i datteri privati del nocciolo. In un robot da cucina frulliamo le mandorle, poi uniamo i biscotti, 1 pizzico di sale, i datteri e poco olio di cocco. Dovremo ottenere un impasto umido ma non troppo. Rivestiamo la nostra tortiera foderata di carta forno e lasciamo riposare in frigorifero.

Nel frattempo prepariamo la crema seguendo le indicazioni di questa variante senza glutine e per vegani. Non sarà difficile prepararla e basteranno pochi minuti finché inizi a solidificarsi. Lasciamo raffreddare la crema e versiamola nello stampo. Successivamente tagliamo la frutta di stagione e posizioniamola come desideriamo sulla superficie della crostata.

Il modo migliore per fare colpo sugli invitati è creare un disegno geometrico utilizzando frutta di colore e forma diversa. Prima di servire si consiglia di lasciare riposare la crostata in frigorifero per farla addensare.

