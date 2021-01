Si ritiene la chantilly o “la diplomatica” una delle creme più amate per le farciture. La sua cremosità e al contempo la sua leggerezza la rendono unica. Essa è spesso utilizzata come farcia per torte anche molto elaborate. Nonostante ciò la preparazione della crema chantilly è tra le più semplici della pasticceria: alla crema gialla base si aggiunge della panna montata.

All’originale si aggiungono moltissime versioni con ingredienti e sapori diversi. In questo modo si possono variare sapori, aromi, ma anche il colore della crema. Nell’articolo sono presenti le ricette di due varianti golose della crema chantilly per una farcitura che soddisfa grandi e piccini.

Pensate per vegani e allergici al glutine

La prima versione si rivolge a coloro che non consumano proteine animali e a chi è allergico al glutine. Per la versione senza latte vaccino sono necessari:

300 g di bevanda vegetale (preferibilmente avena);

35 g di amido di mais;

30 g di zucchero;

1 stecca di vaniglia o in polvere;

150 ml di panna fresca vegan da montare.

In un pentolino si versa l’amido di mais e un cucchiaio di latte di avena e si mescola. Si aggiunge anche la vaniglia fino a ottenere un composto senza grumi. Unire poco a poco la restante bevanda, lo zucchero, e mettere sul fuoco a fiamma bassa. È necessario mescolare di continuo con una frusta a mano. Quando il liquido raggiunge il bollore lasciare cuocere per qualche minuto. Spegnere la crema e lasciare raffreddare.

Per la crema chantilly bisogna montare la panna con fruste elettriche fino a che diventa solida. Adesso amalgamare la panna alla crema gialla dal basso verso l’alto per non smontare la panna. Conservare in frigorifero prima di utilizzarla.

E se aggiungiamo il pistacchio

La seconda variante aggiunge un ingrediente speciale, il pistacchio. La preparazione non richiede molte difficoltà e si basa sulla ricetta tradizionale. Gli ingredienti sono: 4 tuorli; 40g di zucchero; 40g di farina00; 400g di latte intero; 300g di panna; buccia di limone; 90g crema di pistacchio.

La crema pasticcera si fa sbattendo tuorli e zucchero, poi si incorpora la farina. Si aggiunge il latte e la buccia del limone. Ora si mette il latte sul fuoco e si porta a bollore continuando a mescolare. Quando è densa, levare dal fuoco il latte e unire la crema di pistacchio.

Quando la crema si sarà raffreddata si unisce la panna montata dal basso verso l’alto. Ecco la crema chantilly al pistacchio. Quali delle due varianti golose della crema chantilly per una farcitura che soddisfa grandi e piccini sarà la preferita?