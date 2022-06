A giugno l’orto si riempie di prodotti magnifici e genuini da raccogliere, per dare vita a dei piatti anche di facile esecuzione, degni della tradizione Mediterranea. Certe verdure hanno un gusto così delizioso da diventare i protagonisti indiscussi di ricette estive fresche, che cucinarli è un vero e proprio piacere.

La Terra ci propone degli ortaggi ricchi di gusto, ma anche di notevole qualità benefiche, come l’asparagus officinalis, ovvero l’asparago, ipocalorico, fonte di carotenoidi e antiossidanti. Un alimento che stimolerebbe la diuresi, il corretto funzionamento dell’intestino, mantenendo i livelli di colesterolo nella norma. Il suo sapore è deciso ma delicato, la consistenza carnosa, un ingrediente versatile che può diventare un semplice contorno, condimento della pasta o piatto unico.

Potremo, poi, apprezzare gli ultimi agretti disponibili, verdura saziante e con poche calorie, simili all’erba cipollina ma dal gusto acre.

Altro che gratinati, ecco come cucinare agretti e asparagi in padella o con la pasta, perfetti a pranzo o a cena

Realizzare ricette saporite con questi 2 ingredienti della tradizione non è complicato, sono deliziosi semplicemente saltati in padella con un filo di olio, aglio, sale e peperoncino. Possiamo unirli e mescolarli tra loro, inoltre si sposano bene entrambi con carne e pesce.

Gratinati al forno sono prelibati, basta sbollentarli prima per qualche minuto, poi infornarli insieme ad olio, pangrattato, formaggio e anche una manciata di mandorle. Ma in questo periodo dell’anno accendere il forno non è proprio ideale, quindi in alternativa potremo prepararli in padella con una ricetta “croccante”.

Versiamo un filo d’olio e facciamo rosolare 2 cucchiai di olive e pomodori secchi a pezzetti, aggiungiamo circa 450 g di asparagi e agretti tagliati. Versiamo un bicchiere di acqua di cottura delle verdure e facciamo saltare per 10 minuti. Serviamo con dei pezzi di nocciola croccante e dolce.

Il mix di queste verdure potrebbe diventare un originale salsa per arricchire tartine, bruschette, pasta sfoglia, pizza. Oltre a condire con aromi e spezie, aggiungiamo infine della frutta secca tostata.

La passione per gli spaghetti

In molti non potranno rinunciare, però, a un piatto di spaghetti profumato. Altro che gratinati, dunque, ecco come cucinare agretti e asparagi per questa pasta estiva.

Per 400 g di pasta usiamo circa 800 g di verdure e un limone biologico, oltre che sale, olio e pepe. Mettiamo a bollire nell’acqua e sale le rondelle di asparagi, poi frulliamone la metà con del succo e scorza di limone, olio e sale per ottenere una crema. Passiamo in padella i restanti asparagi e gli agretti con olio e succo di limone. Infine, aggiungiamo in padella la pasta al dente con acqua di cottura, crema e condimento fino a cottura completa. Gli amanti del pesce potranno anche preparare la variante che prevede l’aggiunta di vongole e gamberetti.

