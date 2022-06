Ci vuole passione e un briciolo di pollice verde per rendere le aree esterne di casa uno spettacolo di fiori colorati. Le piante hanno bisogno di piccole attenzioni ed è importante conoscere le caratteristiche di ciascuna specie che possediamo, per sapere cosa fare in estate e in inverno. Durante l’anno dovremo non solo dare l’acqua necessaria, ma spesso dovremo anche potarle, concimarle, eseguire la pacciamatura e posizionarle in angoli più riparati o soleggiati.

Dopo i nostri sforzi, però, sicuramente potremo godere dei risultati ottenuti e bere un fresco aperitivo in terrazza immersi in quest’atmosfera paradisiaca. L’ideale, poi, sarebbe scegliere un arredamento funzionale, pratico, in grado di definire al massimo l’armonia tra i vari elementi. Se vogliamo risparmiare, ad esempio, non buttiamo via l’arredamento di plastica ingiallito e sbianchiamolo con qualche trucchetto della nonna. Se sapremo scegliere le varietà di piante più belle, poi, potremo avere delle aiuole che riempiranno gli spazi vuoti e abbelliranno tutto l’ambiente.

Ecco quali piante scegliere per avere aiuole fiorite in giardino e terrazza e 2 tipi da creare in casa senza sassi

In estate passiamo più tempo fuori in giardino e per questa ragione non possiamo abbandonare tutto al caso. Sarebbe utile acquistare delle piante per aiuole che possano rimanere in fiore più tempo possibile, senza che sole e afa possano metterla in pericolo.

Perfetto anche per le bordure, l’Agerato è una pianta che può essere coltivata tutto l’anno. Ha bisogno di un tipo di terreno umido e ricco di humus e bisognerà posizionarlo in un punto soleggiato. Potremo apprezzare abbondanti fioriture fino al primo freddo autunnale, ceppi compatti ricchi di fiori profumati azzurri, blu o bianchi.

Chi possiede un giardino roccioso potrà optare, invece, per l’Aquilegia, che solitamente non supera il metro d’altezza. Il suo potere decorativo è decisamente apprezzabile, grazie alle sue eleganti foglie simili al trifoglio, ai fiori dai colori variegati e dalla bellezza disarmante.

Per un’esplosione di colori e un tappeto di fiori a stella, infine, mettiamo in pieno sole la Gaillardia grandiflora. Non richiede particolari attenzioni, sopporta bene il caldo ed è abbastanza resistente, se non abbiamo molto esperienza potrebbe essere la pianta che fa per noi.

Un poco di fai da te

Dunque, ecco quali piante scegliere per avere aiuole fiorite in giardino e fare un figurone. Ma se ancora non possediamo un’aiuola, è il momento di recuperare e farne una semplice con le nostre mani. Se vogliamo realizzarla in piena terra, l’elemento di recupero più sfruttato è il sasso, usato per delimitare il punto preciso. Ma è possibile anche usare dei vecchi mattoncini o vasi in terracotta spaccati, da incastrare sul terreno dritti o in diagonale.

Un’idea per avere un’aiuola in terrazza potrebbe essere riutilizzare la culla di un familiare, magari abbandonata in cantina, per ricavare un bellissimo spazio verde rigoglioso. Rivestiamo l’interno con l’apposito telo da giardinaggio e coltiviamo le specie più colorate e profumate, compresi gli aromi.

