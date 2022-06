La golosa e rinfrescante crema di caffè del bar tenta molti di noi. Una dolce cremosità e tutto l’aroma del caffè conquistano un posto d’onore per una pausa estiva. La crema caffè del bar o crema del nonno contiene però molti grassi. Panna e in alcuni casi uova sono ingredienti presenti nel bicchiere. La ricetta che andiamo a preparare è invece priva di grassi ma ugualmente vellutata e spumosa.

Questa crema al caffè può essere preparata per un dessert elegante che concluda degnamente un pranzo o una cena tra amici. Non appesantirà la digestione grazie all’assenza di grassi.

Solo 10 minuti per preparare questa crema al caffè soffice come una mousse ma leggera, fresca e senza grassi

Per prepararla occorreranno soltanto i seguenti ingredienti:

40 g di caffè solubile;

250 ml di acqua ghiacciata;

200 g di zucchero.

Il caffè solubile può essere scelto, a titolo esemplificativo, tra Illy, Lavazza o Foschi. L’acqua dovrà essere molto fredda. È consigliabile metterla in freezer circa 15 minuti prima della preparazione. Lo zucchero può essere semolato o a velo facendo, però, attenzione che quello a velo non sia addizionato con aromi affinché non venga alterato il gusto della crema. Poniamo in una ciotola capiente il caffè solubile e lo zucchero e muniamoci di fruste elettriche.

Come servire il dolce al cucchiaio con un tocco di golosità in più

Aggiungiamo l’acqua ghiacciata e montiamo per circa 8-10 minuti. Potremo fermarci non appena la crema avrà raggiunto la densità desiderata. Potremo suddividerla nei bicchieri scelti per il servizio e, per renderla più golosa, potremmo arricchirla con gocce di cioccolato o polvere di cacao amaro e cannella. Bastano solo 10 minuti per preparare questa crema al caffè povera in grassi ma ricca di gusto.

È consigliabile consumarla appena preparata affinché mantenga la caratteristica spumosità. Essendo una preparazione velocissima non ci saranno problemi ad approntarla all’ultimo momento. Sarà utile tenere in casa del caffè solubile così da avere qualcosa di gustoso da servire in caso di visite inaspettate.

Per una versione ancora più light sarà, invece, consigliabile sostituire lo zucchero con stevia. In questo caso si potrà arricchire con cannella, anice stellato o cardamomo, evitando il cioccolato per non vanificare il risultato ipocalorico. Il caffè si sposa bene con spezie e aromi che aggiungono gusto ma non calorie e che potrebbero favorire il dimagrimento. In particolare sembrerebbe che la cannella aiuti ad accelerare il metabolismo e dunque possa favorire la dieta.

