Tutti sanno che l’Umbria è il cuore verde pulsante d’Italia. Non ha coste, a differenza della maggioranza delle altre Regioni, ma può vantare uno dei patrimoni naturalistici più mozzafiato d’Europa.

Foreste, boschi, borghi, laghi grandi e piccoli: viaggiare per l’Umbria scatena emozioni degne di terre antiche come questa.

Luoghi incontaminati e meravigliosi come la cascata delle Marmore, il Lago Trasimeno e tanti altri. Non solo: è patria di tanti sant’uomini, che qui sono nati e cresciuti. Basti pensare a San Benedetto da Norcia, San Francesco d’Assisi e Santa Chiara. Personaggi che hanno fatto la storia della cristianità e non solo.

Poi, i suoi conosciutissimi borghi medievali e del Rinascimento, che hanno ispirato artisti e viaggiatori da tutto il mondo. Scrittori di ogni tempo hanno cercato nell’Umbria la scintilla, trovandola magari ammirando antiche fortificazioni arroccate sulla roccia.

Eppure non è una Regione enorme. Per visitarne i punti strategici, ecco cosa programmare per un itinerario di 3 giorni in Umbria. Sono sufficienti per scoprirne le meraviglie e le bellezze principali, facendo un assaggio di ciò che questa terra ha da offrire. La Redazione di ProiezionidiBorsa oggi proporrà alcune mete irrinunciabili, che vanno assolutamente inserite quando si programma un viaggio in questi luoghi.

Per un itinerario di 3 giorni in Umbria ecco cosa vedere con punti strategici da visitare e posti segreti imperdibili

Non può mancare una tappa a Orvieto, che può essere anche il punto di partenza di un itinerario ideale. La città risale al Rinascimento ed è ricchissima di storia. Al Pozzo di San Patrizio si può acquistare la Carta Unica per spostarsi in città e visitare i suoi musei.

Corso Cavour è famoso per le sue botteghe di artigiani locali, dov’è possibile acquistare qualche bel souvenir. Impossibile dimenticare la Torre del Moro, Piazza e Palazzo del Popolo, il Duomo con le cappelle di San Brizio e del Corporale, il Museo Archeologico Nazionale.

Altra tappa irrinunciabile è Narni, un piccolo borgo che sorge esattamente nel centro geografico d’Italia e che risale addirittura al III secolo avanti Cristo. Da qui è molto facile raggiungere altri due luoghi simbolo dell’Umbria: le Cascate delle Marmore e Spoleto.

Il Parco Fluviale del Nera, dove si trovano le cascate, è enorme e per visitarlo basta seguire il percorso predefinito. Qui ci si può organizzare per uno stupendo picnic nella natura.

A Spoleto, invece, tappe imprescindibili sono il Museo, con i resti del Teatro Romano, la Rocca Albornoziana con il suo panorama mozzafiato e le Mura Ciclopiche con la Torre dell’Olio.

Infine, altra tappa deve essere Bevagna, premiato come uno dei Borghi più Belli d’Italia. Nelle sue viuzze sembrerà di essere tornati al Medioevo.

