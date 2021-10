Mangiare in maniera equilibrata è una buona abitudine che ci permette di rimanere in forma e prevenire alcune patologie. È fondamentale quindi, non eccedere con le quantità e con i condimenti. Infatti la salute è anche legata ad una sana alimentazione.

Questo non vuol dire, però, rinunciare a delle pietanze sfiziose e gustose, ma solo limitarne il loro consumo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Solo 1 ingrediente per preparare questo contorno colorato e super leggero ottimo anche come spuntino

Proprio per questo, oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori un contorno molto leggero ma gustoso. Perfetto per chi ha poco tempo o per chi non ha molta dimestichezza con la cucina. Infatti, solo 1 ingrediente per preparare questo contorno colorato e super leggero ottimo anche come spuntino. Ci servirà solo la patata viola.

Un tubero che, come la patata tradizionale a pasta gialla, appartiene alla famiglia delle Solanacee. Si presenta con una forma allungata e di dimensioni ridotte rispetto al tubero tradizionale. Mentre la consistenza farinosa, ricorda molto quella di un castagna.

Un alimento molto antico, originario del Perù e del Cile, ma che oggi viene coltivato in tutta Europa. Il colore particolare è dato dalla presenza degli antociani, colorati idrosolubili naturali.

Un contorno dal colore particolare

La patata viola è un tubero molto versatile che può essere preparato in tantissimi modi. Perfetto da utilizzare come ingrediente per un primo piatto o per completare una seconda portata.

Ma ecco che oggi vogliamo dedicarci alla preparazione delle chips di patate viola al forno. Un ottimo contorno ma anche un perfetto spuntino super leggero da mangiare al posto delle patatine fritte.

La preparazione è molto semplice. Sbucciamo le patate viola e affettiamole con l’aiuto di una mandolina. Ora versiamole in una bacinella piena di acqua e lasciamole in ammollo per 10 minuti, affinché perdano parte del loro amido. Asciughiamo le chips di patate viola con un canovaccio o con della carta da cucina e disponiamole, ben distanziate, su una teglia da forno. Possiamo condire con sale e olio extravergine d’oliva. Ora è il momento di posizionare la nostra teglia in forno (precedentemente riscaldato) e lasciare cuocere le chips a 180 gradi per 10 minuti. Trascorso questo tempo avremo delle patate calde e croccanti.

Possiamo servirle come contorno, come aperitivo, al posto delle patatine fritte, accompagnate da salse sfiziose o ancora mangiarle come spuntino pomeridiano.

Approfondimento

Per conservare le patate senza farle germogliare basta solo questo trucchetto geniale della nonna