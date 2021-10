Scegliere delle piante per il nostro appartamento è allo stesso tempo cosa facile e difficilissima. In particolare, non incontriamo troppe difficoltà a scegliere delle piante da appartamento se sappiamo bene ciò di cui abbiamo bisogno o che ci piacerebbe avere.

Tuttavia, per saper scegliere la pianta giusta dobbiamo conoscerci e soprattutto renderci conto delle nostre vere e proprie possibilità economiche e di tempo.

Partendo dalla prima, se siamo in ristrettezze economiche, dovremmo fare attenzione a scegliere piante non troppo care. Infatti, potrebbe esistere una pianta ideale per le nostre abitudini ma che in realtà può rivelarsi abbastanza cara. Non solo da comprare ma anche e soprattutto da curare ed è li che dobbiamo prestare attenzione.

In secondo luogo, dobbiamo pensare al nostro lavoro, alla nostra famiglia e alle nostre abitudini. Se abbiamo poco tempo da dedicare alle piante, non dobbiamo sceglierne una che ce ne richieda tanto. Dunque, perché sbagliare se possiamo scegliere queste facilissime piante da appartamento. Vediamo quali sono.

Partiamo con il bambù della fortuna e la crassula ovata

Il bambù della fortuna ci potrebbe trarre in inganno. Infatti, potremmo pensare che si tratti di un tipo di bambù, ma in realtà appartiene ad un’altra famiglia di piante, le agavaceae.

Questa pianta arriva dai tropici, in particolare dalle foreste tropicali in cui piove molto spesso. Tuttavia, ha seguito un percorso evolutivo molto particolare che l’ha portata ad aver bisogno di poca acqua. In sostanza, dobbiamo bagnarla una sola volta alla settimana. Costa poco e ha solo bisogno di uno spazio luminoso, ma senza esposizione diretta alla luce solare. Tra l’altro, secondo la tradizione popolare, questa pianta porta felicità e ricchezza. La troviamo spesso negli alberghi e nei ristoranti.

Una seconda pianta che dovremmo quantomeno prendere in considerazione è la crassula ovata. Può raggiungere ragguardevoli dimensioni che ricordano i cespugli dei nostri parchi preferiti. Costa molto poco ed è perfetta per i terreni anche poveri. Non necessita di troppo luce e possiamo farla sopravvivere anche bene bagnandola una volta a settimana.

Perché sbagliare se possiamo scegliere queste facilissime piante da appartamento

Infine, nel nostro salotto non può mancare la beaucarnea recurvata. La conosciamo tutti come piede di elefante ed è una pianta che prende molto spazio. Chi non la conosce può scambiarla con una palma e la sua caratteristica più importante è che ha davvero bisogno di poca acqua.

