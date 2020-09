Ti è già capitato di non ricevere una raccomandata in tempo? O di aver ricevuto un avviso di giacenza nonostante tu fossi in casa? Non sei l’unico: Poste Italiane è stata appena multata dall’Antitrust proprio per queste ragioni. Sappi però che puoi farti rimborsare: ecco come fare un reclamo a Poste Italiane e ottenere il rimborso.

A quanto ammontano i rimborsi

Raccomandate recapitate in ritardo. Ma anche con modalità diverse da quelle previste dalla legge. È per queste ragioni che Poste Italiane è stata appena sanzionata dall’Antitrust.

Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che spesso Poste Italiane ha lasciato avvisi di giacenza anche quando i destinatari erano in casa. In molti sono quindi stati costretti ad andare in deposito per ritirare le proprie raccomandate. Inoltre, l’Autorità ha affermato che i servizi di ritiro digitale delle raccomandate non sono conformi a quanto pubblicizzato.

Se anche tu hai subito questi disservizi, sappi che è possibile chiedere un rimborso. In particolare, per quanto riguarda le raccomandate, Poste Italiane indica che:

a) se il recapito avviene oltre 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione, viene rimborsato il costo della spedizione;

b) se la raccomandata viene consegnata oltre 20 giorni dalla data di spedizione, ricevi il costo della spedizione più 15 euro;

c) se il ritardo eccede i 30 giorni dalla data di spedizione, puoi ottenere il costo della spedizione più 30 euro.

Come procedere per fare un reclamo

I rimborsi non riguardano solo le raccomandate: puoi fare un reclamo anche per altre inefficienze. Per esempio, se il contenuto di un pacco è danneggiato. Sul sito di Poste Italiane si può consultare una tabella riassuntiva riguardante gli indennizzi per tutti i prodotti. Se hai subito un disservizio, ecco come fare un reclamo a Poste Italiane e ottenere il rimborso.

Innanzitutto, sappi che possono presentare un reclamo:

a) il mittente;

b) il destinatario;

c) una persona o associazione di consumatori da essi delegata.

Si può fare un reclamo telefonando al servizio clienti. Altrimenti, il reclamo può essere inviato online tramite un modulo sul sito delle Poste Italiane. Infine, si può compilare una lettera di reclamo (è disponibile un modello da scaricare dal sito delle Poste). La lettera andrà poi inviata con una di queste modalità:

a) per Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo reclamiretail@postecert.it;

b) via fax, al numero 0698686415;

c) via lettera raccomandata, a Casella Postale 160 00144 Roma (Rm);

d) a mano, in qualsiasi ufficio postale.

Attenzione: dovrai allegare anche una copia della ricevuta di spedizione o della distinta di accettazione.

Una volta completati tutti questi passaggi, dovresti ricevere una risposta entro 45 giorni solari.