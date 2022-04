Grandi sfide e difficoltà saranno il tema di questa primavera per 3 segni zodiacali davvero sfortunati

Con l’arrivo della primavera le giornate si fanno più lunghe, sbocciano i primi fiori e si sente già un cambio nell’atmosfera. La stagione calda dell’anno, infatti, inizia a mostrarsi con le sue nuove possibilità ricche di guadagni e fortuna per molti di noi. Purtroppo, però, non saranno tutti a godere degli influssi positivi della bella stagione, soprattutto questi 3 segni zodiacali che sembrerebbero dimenticati dalla fortuna. Gli astri, infatti, sono spesso severi e implacabili, ma lasciano sempre una possibilità di salvezza. Gli appartenenti a questi segni, allora, non devono disperarsi perché coraggio e costanza sono le chiavi per superare questo brutto periodo.

Leone e bilancia sotto pressione

Il primo segno che subirà gli influssi negativi degli astri è il Leone. Non ci sono grandi prospettive fortunate per i nati sotto questo segno che vedranno le prossime settimane come un continuo susseguirsi di sfide. Le frustrazioni e la rabbia saranno tante, anche perché i nati sotto il segno del Leone hanno tutte le carte in regola per riuscire ad eccellere. Purtroppo, però le opportunità saranno davvero poche e le botte di sfortuna appariranno molto ostinate. La dinamicità e l’apertura mentale che sempre ha contraddistinto i Leone potrebbero essere un importante strumento per superare questo momento difficile. Si consiglia di proseguire cauti nelle scelte di tipo lavorativo perché potrebbero non esserci sguardi amici, ma piuttosto tanti lupi pronti ad attaccare.

Il secondo segno che purtroppo supera in sfortuna quello del Leone non è altri che quello della Bilancia. Per questo segno, primavera ha in serbo un Giove in opposizione che non aspetta altro per intralciare qualunque progetto o risoluzione. Bisogna fare estrema attenzione ai procedimenti in ambito burocratico perché l’animo dispettoso di questo astro cercherà di colpire dove fa più male. Il consiglio più importante è quello di prepararsi in queste prime settimane di primavera a un lungo periodo di sfide. Affrontare i problemi uno alla volta ed evitare assolutamente di farsi sommergere dalle difficoltà.

Grandi sfide e difficoltà saranno il tema di questa primavera per 3 segni zodiacali davvero sfortunati

Per finire, il segno che subirà più di tutti questo periodo di difficoltà è quello della Vergine. I nati sotto questo segno dovranno fare particolarmente attenzione e prestare cautela nel luogo di lavoro. Bisognerà pensare due volte prima di esporre un’idea e cercare di tastare il terreno prima di qualunque decisione. Agire senza pensare potrebbe essere la causa della sofferenza. Dunque, meglio contare fino a 10 prima di dire qualcosa. Per i Vergine i pianeti non sono in una posizione ottimale, meglio mettersi l’animo in pace perché potrebbe arrivare qualche imprevisto non calcolato. Per contrastare gli influssi di Marte in opposizione si consiglia di allenarsi nell’arte della diplomazia. Confidare nei consigli degli amici più cari, perché l’istinto che caratterizza questo segno zodiacale non ci sarà di grande aiuto. Facendo un po’ di attenzione si potranno contrastare grandi sfide e difficoltà non per forza insuperabili.

