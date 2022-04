Una primavera e un inizio estate davvero da ricordare per alcuni segni dello zodiaco. Questo 2022 non è cominciato nel migliore dei modi per tanti. Nuove responsabilità, cambiamenti a cui adattarsi e poco tempo per decidere cosa fare. Finalmente, però, vediamo un po’ di luce alla fine del tunnel e non potremmo esserne più felici. Abbiamo già parlato di come per alcuni segni l’equinozio di primavera abbia portato a un risveglio di emozioni. Oggi vedremo cosa ha in serbo per noi l’astrologia e quali sono le previsioni per questi mesi di rinascita. Non solo la natura troverà nuova energia, anche alcuni di noi saranno carichi di speranza e vitalità.

L’anima gemella verrà a bussare alla porta di questi 3 fortunati segni che troveranno l’amore nei prossimi mesi

Abbiamo già visto come il segno del Capricorno abbia vissuto un inizio settimana col botto qualche giorno fa. Grazie alla congiunzione di Giove e Nettuno, sono arrivate molte soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Ora è il momento dell’amore, senza alcun dubbio. Un incontro fortuito quando meno ce lo aspettiamo ci creerà non poco scompiglio. Più di un colpo di fulmine, un legame che a pelle sembra più profondo e che ci cambierà la vita. Lanciamoci senza timore e vivremo una storia travolgente come mai prima.

Passiamo ora al segno del Leone

Questo aprile da dimenticare è quasi giunto al termine. C’è un motivo se si dice che si ha Saturno contro, e noi lo sappiamo bene. Ma finalmente tra maggio e giugno riceveremo una sorpresa che ci lascerà senza parole. Migliora la situazione economica e lavorativa, il che potrebbe portare anche a nuove offerte di lavoro. Ma è in amore che finalmente avremo un po’ di pace dopo mesi di alti e bassi. Ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto tante persone, ma nessuna sembrava essere quella giusta. Durante una serata primaverile conosceremo qualcuno così magnetico che stenteremo a crederci.

Finiamo con il segno dei Gemelli, anche lui influenzato da Saturno in questo mese passato. Grosse decisioni ci hanno lasciato un po’ destabilizzati, è normale. Ma nei prossimi mesi inizieremo a raccogliere i frutti di quelle scelte. L’universo ci regalerà un incontro con una persona del nostro passato a cui non pensavamo da tempo. Forse è il caso di valutare se quei sentimenti che pensavamo sopiti siano ancora vivi. Quindi, finalmente l’anima gemella verrà a bussare alla porta anche per loro dopo un periodo no. Come sempre, ricordiamo che l’oroscopo può solo darci qualche idea degli eventi che verranno. Ma qualche volta sembra proprio azzeccarci in pieno.

