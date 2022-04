Siamo nel bel mezzo della primavera. Tra poco più di 10 giorni sarà Pasqua. Si prevede una bella infilzata di giorni di festa, se pensiamo anche al 25 aprile e al 1° maggio. Con le belle giornate, la voglia di uscire è tanta. Questo è proprio il momento giusto per pensare ad un bel viaggetto di 3 o 4 giorni. Chi vuole restare in Italia, non ha che l’imbarazzo della scelta. Tra città d’arte e borghi, le possibilità sono infinite. Chi invece preferisce oltrepassare i confini nazionali, potrebbe pensare a questa meta romantica soprannominata la “Venezia del Nord”. Un’altra validissima alternativa potrebbe essere questo borgo fiabesco immerso in una incantevole natura.

In genere, quando ci si sposta all’estero, molti puntano sulle capitali più note. In realtà, le mete meno rinomate hanno quel fascino inaspettato che regala esperienze indimenticabili. Vediamo quindi qualche idea da cui poter prendere spunto. Suggeriremo alcune incantevoli città, capitali e non, dove trascorrere un piacevole soggiorno senza spendere cifre astronomiche.

Oltre Parigi e Barcellona, per le vacanze di Pasqua e primavera potremmo considerare queste 3 mete economiche a due passi dall’Italia

Cominciamo il nostro viaggio nel Sud della Francia, dove il clima è già piuttosto mite. Consigliamo Marsiglia. Pur non essendo rinomata come Nizza, Cannes e Saint Tropez, Marsiglia è un’incantevole città portuale che ha molto da offrire. Tra quartieri popolari come Le Panier e boulevard eleganti, ci sono bellezze architettoniche imperdibili, come la Basilica di Notre Dame de la Garde in cima alla collina, la Cattedrale Major in stile neobizantino e il Chateau d’If, dove venne ambientato il Conte di Montecristo. Marsiglia può poi essere un punto base strategico per esplorare le campagne della Provenza, fare una crociera lungo i calanques e visitare le altre mete blasonate prima citate.

Spostiamoci ora un po’ verso Est

Abbastanza vicina a noi c’è Lubiana, la capitale della Slovenia. Purtroppo poco considerata, Lubiana è una giovane città dinamica, ricca di spazi verdi e di musei, come il Museo Nazionale della Slovenia e quello di Arte Moderna. Il fiume Ljubljanica taglia in due la città distinguendo, così, la zona vecchia da quella più moderna e commerciale. Dall’alto della collina domina tutto il Castello, antica fortezza oggi divenuta il simbolo della città e da cui ammirare uno splendido panorama.

Un’idea di viaggio per entrare nel vivo della Pasqua

Per un’esperienza pasquale memorabile, niente di meglio che recarsi in quei luoghi dove la Settimana Santa è vissuta in maniera molto profonda e anche folkloristica. La Settimana Santa spagnola è un evento famoso in tutto il Mondo. Associazioni e Confraternite organizzano eventi indimenticabili, come la Passione di Cristo e la processione.

Siviglia, oltre ad essere una località dove entrare nel pieno dei riti pasquali spagnoli, è anche molto bella da visitare. Tra le attrazioni più importanti di questa città andalusa, ricordiamo:

il Barrio de Santa Cruz, con i caratteristici patii fioriti;

la Cattedrale e la sua Giralda (ex minareto);

Plaza de Toros de la Maestranza;

l’Alcazar;

la coloratissima Plaza de Espana.

Ed ecco quindi 3 idee da considerare oltre Parigi e Barcellona, per le vacanze pasquali.

