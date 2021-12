Abbiamo visto coi nostri Lettori che potrebbero arrivare tanti soldi insperati e altrettante sorprese nei primi 3 mesi dell’anno per questi 3 segni baciati dalle stelle. I nati sotto questi segni saranno contenti di così tanto successo. Magari, qualche invidia da parte invece degli altri che attenderanno tempi migliori. Che, arriveranno sicuramente per tutti. Soldi per l’Ariete e successo per il Toro ma nulla al confronto della valanga d’oro che travolgerà questo segno a inizio 2022. Vedremo perché le stelle proteggeranno questo segno che vivrà un 2022 carico di energia e adrenalina. Una bomba di vita che percorrerà i nati di questo periodo dell’anno, chiamati a scelte importanti e forse anche decisive.

Una tempesta di energia

Potremmo davvero definirla una tempesta di energia positiva quella che avvolgerà nel 2022 i nati sotto il segno dei Pesci. Un periodo lunghissimo di vigore e forze nuove che aiuteranno questo segno a uscire dall’anonimato. Avevamo anche accennato precedentemente che il 2022 potrebbe essere l’anno della resa dei conti. L’avevamo paragonato ai famosi duelli dei film western, in cui si spara dopo aver contato 10 passi. E questo potrebbe essere davvero il simbolo del 2022 dei Pesci. Paura zero nell’affrontare qualsiasi battaglia e qualsiasi situazione in stallo anche da diverso tempo. Le stelle proteggeranno infatti i più coraggiosi e audaci di questo segno.

Soldi per l’Ariete e successo per il Toro ma nulla al confronto della valanga d’oro che travolgerà questo segno a inizio 2022

Energia e forza saranno le leve del cambiamento del nuovo anno che sta arrivando. Sembra obiettivamente chiaro sereno il cielo dei Pesci da questo punto di vista. La situazione professionale e lavorativa del momento sta stancando. I Pesci si sentono chiusi in un vicolo cieco e non vedono l’ora di uscirne, non grazie alla fortuna, ma al loro talento. Non sembrano esserci delle vie di mezzo. Se il lavoro non va nella direzione desiderata, ecco i famosi cambiamenti che potrebbero coincidere con delle svolte importantissime della vita. La sensazione che provano i nati sotto questo segno in questo periodo è quella di essere sottovalutati. C’è tanta voglia di cambiare, non solo per noia, ma anche perché la quotidianità potrebbe portare a errori non voluti. In amore Venere sarà al fianco dei Pesci soprattutto nella seconda parte dell’anno.

