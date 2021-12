Il 2022 è alle porte, ma in questi giorni fervono i preparativi di Capodanno. Tutto sarà lecito per cercare di invogliare la fortuna a fare capolino anche a casa nostra. Dalle lenticchie alla tavola rossa, fino a gettare dalla finestra le cose vecchie. Attenzione, però che non ci sia nessuno sotto. L’oroscopo del 2021 sta ormai sparando i suoi ultimi botti, per stare in tema e si guarda già con apprensione al nuovo anno. Tanti soldi insperati e altrettante sorprese nei primi 3 mesi dell’anno per questi 3 segni baciati dalle stelle. Qualcuno potrebbe veramente dare una svolta decisa e qualcun altro vedrebbe realizzati tutti i suoi desideri. Vediamo chi, come e quando in questo articolo.

L’anno della riscossa per gli Arieti

Tra qualche alto e basso avevamo pronosticato una rincorsa al successo per gli Arieti già in questi giorni. Ma il bello dovrà ancora venire, perché ci attendiamo una vera e propria svolta nel 2022. Sarà niente meno che Giove ad accompagnare con tutta la sua esperienza questo segno al successo. Giove che trascinerà la Fortuna in questa avventura che vedrà davvero l’Ariete dare una svolta alla propria vita. Attenzione però, che a differenza degli altri segni, l’Ariete partirà bene ma non col piede sull’acceleratore. I primi 90 giorni del 2022 saranno forieri di successo, ma nulla al confronto con i restanti 9 mesi dell’anno. Amore, lavoro, professione e denaro: tutto sembra procedere verso il successo.

Tanti soldi insperati e altrettante sorprese nei primi 3 mesi dell’anno per questi 3 segni baciati dalle stelle

Se l’Ariete sarà il segno del cambiamento, il Toro sarà quello delle rivincite. Qui la situazione parla chiaro: ci saranno sei mesi di semina e resa dei conti. Poi, partiranno sei mesi di raccolta, di rivincita e di riscossa. Tutto quello che i Tori non avranno preso per qualsiasi motivo nel 2021, finirà in loro possesso nel 2022. Dovranno dimenticarsi le delusioni, amorose e lavorative, rilanciandosi in maniera davvero clamorosa. E attenzione che potrebbe sembrare presto, ma il Toro sembrerebbe addirittura porre le basi anche per un grandioso 2023.

L’anno delle promozioni

Davvero semplice ma chiara la situazione dei Gemelli nel 2022. Le delle prevedono soprattutto grandi successi in ambito lavorativo. Promozioni, soddisfazioni e soldi in arrivo. Con uno scenario davvero chiaro:

nuove e importanti prospettive anche ben remunerate per chi inizia delle nuove avventure professionali:

promozioni, traguardi raggiunti e soddisfazioni economiche per coloro che il lavoro già ce l’hanno.

Si tratta solo di salire sui treni giusti senza farseli scappare.

Approfondimento

Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita