Come abbiamo visto nei giorni scorsi ci sono segni già destinati dalle stelle a un grande 2022. Fortuna e denaro strizzeranno l’occhiolino a qualcuno in particolare, garantendo possibili entrate. Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Quando guardiamo l’Oroscopo cerchiamo spesso però le stesse cose. Anche per darci forza e tirarci su di morale. Guardiamo poco alla sintonia che il nostro segno potrebbe avere con gli altri. Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita. Andremo a vedere un lato diverso delle proiezioni delle stelle per questo segno che si candida all’Oscar del miglior non protagonista.

L’amore è atteso a una svolta

Dopo un 2021 abbastanza normale i Gemelli vedranno un orizzonte più roseo nei prossimi mesi. Non si disperino i single perché con l’aiuto di Venere e il proprio fascino malinconico tutto sarà possibile. Potrebbero essere davvero tantissimi i prossimi incontri per i single che desiderano dare una svolta alla loro vita. La semina sarà impegnativa, ma la raccolta ricchissima di soddisfazioni. Il consiglio è quello di uscire dalla routine e aspirare a qualcosa di diverso e di speciale.

Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita

Strana la situazione professionale che attende i Gemelli nei prossimi mesi. Da un lato ci sono grandi sfide che attendono di essere affrontate e vinte. Ci sarà energia sufficiente per combattere su più fronti, tenendo impegnati parecchi avversari. Dall’altra le stelle suggeriscono di usare la testa per le scommesse economiche e gli investimenti. La via del successo è dietro l’angolo, ma non ammette distrazioni e atti sconsiderati. La Fortuna è pronta a baciare i Gemelli sia nel lavoro che nelle finanze, a patto però di non voler strafare sottovalutano i pericoli.

Diamo un colpo di coda alla coppia

Se la strada per i single appare ottimistica, quella delle coppie affiatate lo è ancora di più. Anche qui c’è un però: serve una ventata di novità. Soprattutto nei rapporti a lungo termine che hanno bisogno di aria nuova. Il rapporto per non logorarsi ha bisogno di nuove emozioni e nuove complicità. Un viaggio, o anche un semplice weekend che riportino alla giovinezza e alla spensieratezza di un tempo.

Approfondimento

La fortuna con l’aiuto di Giove anticiperà i regali di Natale non solo all’Ariete ma anche a questi 2 segni