Spesso si insiste sull’importanza del riciclo. Questo infatti è un modo che ci permette sia di ridurre la nostra impronta ecologica che risparmiare dei soldi. Ad esempio, abbiamo spiegato come dare nuova vita ai barattoli di vetro in un precedente articolo. Lo stesso vale per i vestiti. Infatti, molte donne buttano via i collant smagliati e rotti senza sapere che valgono oro con questi tre geniali riutilizzi. Oggi parliamo di un altro indumento che possiamo riutilizzare in molti modi, per cui penseremo: è una follia buttare via i calzini spaiati o rovinati perché valgono oro grazie a questi utilizzi geniali e originali. Vediamo insieme per quale motivo dovremmo evitare di gettarli nella spazzatura.

È una follia buttare via i calzini spaiati o rovinati perché valgono oro grazie a questi utilizzi geniali e originali

I calzini forse sono uno degli indumenti più facili da smarrire. Infatti sono piccoli e molte persone per comodità li comprano tutti simili fra loro senza sapere che facendo così creeranno ancora più confusione. Infatti uno dei momenti più fastidiosi del bucato consiste nel riuscire ad appaiarli. Quando la missione fallisce però alcune calze rimangono per un po’ da parte fino a quando qualcuno misericordioso non si decide a buttarle nei dovuti contenitori appositi della nettezza urbana.

Quello che però non tutti sanno è che ci sono diversi modi per riciclarli. Tagliandoli ad esempio si possono creare dei polsini. Questi possono essere indossati oppure anche inseriti sulle tazze. In questo modo chi beve un tè caldo potrà evitare di scottarsi le mani. Se inseriamo all’interno della calza una pallina da tennis possiamo mettere il tutto in lavatrice quando laviamo degli indumenti imbottiti le piume. Queste quando sono bagnate infatti tendono a concentrarsi in un solo punto: questo oggetto contribuisce a redistribuirle più correttamente. Infine diversi calzini spaiati, se adeguatamente imbottiti, possono essere cuciti fra loro per creare un paraspifferi da appoggiare vicino a porte e finestre per evitare dispersioni di calore che graverebbero anche sull’economia familiare.

Dulcis in fundo, la calza della Befana

Infine, dato anche il periodo, si può creare una calza della Befana fai da te. Bastano un po’ di fantasia e manualità per fare credere ai nostri bambini che l’anziana sulla scopa abbia portato un regalo rotto e malconcio, ma pieno di leccornie.

