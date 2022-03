Soldi, fortuna, amori da batticuore per il Sagittario e l’Acquario nel primo weekend di aprile mentre lo Scorpione e questi 2 segni dovrebbero pensare alla fuga

Arriva il primo weekend di aprile ed è il momento di chiedere alle stelle cosa ci riserveranno i prossimi 3 giorni. Alcuni segni particolarmente fortunati proseguiranno nell’ottimo momento iniziato con la primavera. L’oroscopo prevede infatti soldi, fortuna, amori da batticuore per il Sagittario. E non solo. Anche l’Acquario farà scintille tra venerdì e domenica. Per lo Scorpione e altri due segni le notizie saranno talmente negative che l’opzione fuga non sarà totalmente da scartare.

Arriva un weekend magico per Sagittario e Acquario

I due segni zodiacali più fortunati del primo fine settimana di aprile saranno senza dubbio Sagittario e Acquario. I Sagittario dovranno prepararsi per venerdì. Sarà il giorno più favorevole per le iniziative imprenditoriali e i nuovi progetti. Progetti che esploderanno letteralmente a maggio quando arriverà anche Giove a riempire il conto in banca. Notevoli novità anche in campo sentimentale grazie alla Luna nuova che porterà emozioni travolgenti dentro e fuori dal letto.

Weekend da 10 in pagella anche per gli Acquario. Nei prossimi 3 giorni la priorità sarà l’amore. Un’amore così travolgente che spingerà per una volta i sempre riservati e razionali Acquario a fare scelte coraggiose dettate dal cuore.

3 giorni di inferno per gli Scorpione

Venere in opposizione insieme a Saturno continuerà a ostacolare gli sfortunati Scorpione. I nati sotto questo segno hanno messo troppa carne sul fuoco nelle scorse settimane e adesso si trovano in mezzo al caos. Un caos a cui nel fine settimana si accompagneranno litigi in famiglia e rotture nelle coppie meno solide. È il momento di prenotare le ferie.

A far compagnia agli Scorpione tra i segni più colpiti dalle stelle ci sono ancora una volta il Toro e il Cancro.

A far compagnia agli Scorpione tra i segni più colpiti dalle stelle ci sono ancora una volta il Toro e il Cancro.

I primi continuano a essere tra i segni più insopportabili dello zodiaco. Ed è sparito anche l’appoggio di Mercurio e i Toro si trovano sopraffatti dalle polemiche, dalle liti e dalle lamentele. In più si aggiungeranno in questi giorni anche scarse soddisfazioni in camera da letto. Staccare la spina e andarsene lontani da tutto non è un’opzione da scartare.

Tensioni, stanchezza e poche soddisfazioni anche per i Cancro a partire da venerdì. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il partner. In questo momento i Cancro sono talmente concentrati sul lavoro che stanno tralasciando la cura della sfera sentimentale. Meglio rimediare in fretta per evitare rotture insanabili.

