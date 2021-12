L’amore è una delle cose più belle che esistono in natura e allo stesso tempo una delle più complicate. Vivere un rapporto sentimentale è una continua ricerca dell’equilibrio e i primi momenti non fanno eccezione. E una domanda che molti si pongono quando provano interesse per qualcuno è: devo fare la prima mossa o devo aspettare? Non esiste una risposta buona per tutti, ma qualche indicazione potrebbero darcela le stelle. Quindi attenzione a questi 3 segni zodiacali perché non faranno mai la prima mossa e il motivo incredibile non è la timidezza. Impariamo a riconoscerli e muoviamoci di conseguenza. Se ci troviamo di fronte a uno di loro, toccherà a noi tentare l’approccio.

Attenzione a questi 3 segni zodiacali perché non faranno mai la prima mossa e il motivo incredibile non è la timidezza

Tra i segni che non faranno mai il primo passo in amore c’è sicuramente l’Acquario. L’Acquario non è assolutamente timido, anzi, è uno dei segni più indipendenti e autonomi. Ed è proprio questo il problema. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio tendono, infatti, a isolarsi e a concentrarsi su sé stessi. E non si accorgono di chi gli sta intorno. Se vogliamo conquistare un Acquario, dovremo essere noi a fare la prima mossa e a provare a tirarlo fuori dal suo mondo privato. Un’impresa a volte difficile ma che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni.

Difficile anche attendersi un approccio da parte dei Capricorno. Per loro la priorità assoluta è la carriera e di fronte al lavoro metteranno i rapporti personali in secondo piano. Una caratteristica che li inserisce di diritto tra i segni più egocentrici dello zodiaco. Questo non significa che non possano rivelarsi romantici o che non credano nell’amore. Semplicemente hanno altre cose a cui pensare. In più tendono a essere spesso diffidenti. Dimostriamoci degni di fiducia e in grado di assecondare le loro aspirazioni e probabilmente si accorgeranno di noi.

La Vergine non farà mai la prima mossa

Forse il segno più restio a muoversi per primo è la Vergine. Non è cattiveria. E nemmeno scarso interesse. Il suo problema è che è talmente razionale e analitica che pecca di spontaneità. Prima di tentare un approccio, la Vergine analizzerà ogni minima sfaccettatura e possibilità. Inoltre ha sempre un’insicurezza che la porta a fidarsi poco del prossimo. Se vogliamo conquistare un nato sotto questo segno, dobbiamo essere noi a fare la prima mossa ed essere sempre pronti a confortare e rassicurare. Un vero impegno che, però, potrebbe venire ripagato con assoluta fedeltà e intelligenza.

Approfondimento

Secondo l’oroscopo queste coppie non possono proprio funzionare e i motivi ci lasceranno di stucco