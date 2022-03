Italiani super protagonisti a livello internazionale anche nelle gare di cucina. Successi in serie, che testimoniano la bontà delle nostre tradizioni e la varietà delle nostre ricette. Giurie che vengono letteralmente conquistate non solo dalla bontà e dal gusto, ma anche da freschezza e genuinità delle materie prime. Difficile che nelle nostre case manchi qualcosa di dolce da mettere sotto i denti. Quando nel fine settimana abbiamo ospiti, nell’attesa che il gelato la faccia da padrone nei prossimi mesi, sono tante le opzioni da presentare. Come queste deliziose crepes che avevamo suggerito ai nostri Lettori. Tuttavia oggi ci dedicheremo a un dolce ancora più veloce, capace però di portare un giudizio positivo a chi lo prepara. Ma che spettacolo questa torta col pan di Spagna che non ci porterà via davvero tanto tempo e che senza costi eccezionali sarà comunque un piacevole e alternativo dessert.

La ricetta del dolce alla mousse al limone

Vediamo assieme gli ingredienti per preparare una torta alla mousse di limone per 4 o 5 persone:

1 pan di Spagna rotondo classico;

3 uova;

140 grammi di zucchero;

30 grammi di fecola;

6 limoni, possibilmente di agricoltura biologica o chilometri zero;

1 bicchieri di panna da montare;

3 fogli di colla di pesce.

Trattandosi di una torta che ha il limone come protagonista principale, la qualità del prodotto è primaria. Per questo, se abbiamo la fortuna e la possibilità di acquistare limoni a chilometro zero o di agricoltura biologica riconosciuta, la differenza potrebbe essere veramente grande.

Ma che spettacolo questa torta col pan di Spagna pronta in pochi minuti che con la sua semplicità colpirà i nostri ospiti

Vediamo la preparazione della nostra torta, seguendo questi passaggi:

iniziamo lavorando i tuorli delle uova con lo zucchero e, unendo successivamente la fecola e il succo dei limoni, possibilmente caldo;

grattugiamo anche la buccia di uno di essi e inseriamolo nel composto;

versiamo il tutto in una casseruola che porteremo a ebollizione sul gas, mescolando sempre con cura;

ammorbidiamo la colla di pesce e uniamola all’acqua;

nel frattempo, montiamo gli albumi delle uova a neve, mescolandoli alla nostra crema e lasciandoli raffreddare;

montiamo la panna e uniamola con delicatezza alla nostra crema;

tagliamo il pan di Spagna in due, coprendo uno dei dischi con metà della crema, e sovrapponendo l’altro che ricopriremo a sua volta, con la crema restante;

lasciamo riposare in frigorifero per 4 ore prima di servire.

