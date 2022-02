Intorno alla metà di febbraio Mercurio entra nel segno dell’Acquario. Questo aspetto potrebbe favorire il dialogo e le capacità legate all’intelletto e all’inventiva.

Coloro che possono godere di questi benefici potranno raggiungere i propri obiettivi senza imbattersi in troppi ostacoli.

Tuttavia, alcuni segni zodiacali non godranno della stessa fortuna e dovranno faticare di più sia sul lavoro, sia per quanto riguarda la sfera dei sentimenti.

Mercurio nel segno favorisce l’Acquario

L’entrata di Mercurio nel segno aiuta gli Acquario ad ottenere ciò che vogliono, soprattutto sul piano del lavoro. Saranno giorni importanti per gli Acquario che grazie al cielo favorevole saranno più propensi al successo.

Questo è il momento migliore per progetti anche ambiziosi e i guadagni potrebbero crescere in maniera considerevole per tutta la durata del mese. Non lasciamoci sfuggire l’occasione.

Anche in amore la situazione è decisamente positiva e non si intravedono nubi all’orizzonte. Attenzione soltanto a non cadere nella monotonia nel rapporto con il partner.

Soldi e successo per l’Acquario grazie a Mercurio, ma per questi 3 sfortunati segni zodiacali saranno giorni davvero stressanti

Per i nati sotto il segno del Toro si prevedono invece giorni di grande tensione. I Toro potrebbero avvertire la costante sensazione di dover dimostrare di più.

Questo aspetto metterà gli appartenenti a questo segno sotto pressione e ciò potrebbe avere ripercussioni anche sul lavoro e in famiglia. È importante cercare di mantenere la calma, per avere la concentrazione che serve per non compiere errori a lavoro.

Per i Toro, la ruota dovrebbe tornare a girare intorno alla fine del mese, quando il clima tornerà più disteso.

Vergine

La sfortuna continua a perseguitare il segno della Vergine, che dovrà pazientare ancora un po’ per trovare la tanto sperata serenità.

A livello lavorativo, questo periodo è difficile per coloro che vogliono far crescere i propri guadagni perché potrebbero incontrare molti ostacoli sul cammino.

La situazione dovrebbe migliorare con l’arrivo del mese di marzo, quando la situazione astrale permetterà ai Vergine di recuperare terreno.

Per quanto riguarda l’amore, i Vergine si sentiranno bisognosi di affetto e di sicurezza, che il partner fortunatamente sarà in grado di dare.

Leone

Se sono in arrivo soldi e successo per l’Acquario grazie a Mercurio, i Leone non potranno dire lo stesso. I nati sotto questo segno cercano sempre di trasformare ogni occasione in un’opportunità per migliorarsi.

Tuttavia, saranno giorni faticosi per i Leone, perché dovranno cercare di organizzare tutto alla perfezione per non imbattersi in imprevisti. Questo li priverà di molte energie e la stanchezza si farà sentire anche nella relazione di coppia.

Non è da escludere qualche battibecco perché potrebbe mancare il dialogo e la complicità con il partner. Per fortuna, questa fase di stallo è destinata a durare poco e i Leone torneranno ad essere nuovamente persone di successo.

