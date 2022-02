La primavera è quasi arrivata e per fortuna le temperature cominciano a rialzarsi. Anche se uscire per una passeggiata in questo periodo diventa più piacevole non è assolutamente paragonabile all’estate.

Canotta e pantaloncini, vestiti svolazzanti e un piacevole tepore che riscalda e dà colorito alla pelle. L’estate è una delle stagioni più amate da tutti e non solo per il periodo più lungo di ferie. Sembra che la vita ricominci e che il sole ricarichi mente e corpo.

Ce ne sarebbe bisogno anche nel bel mezzo dei mesi primaverili, ma purtroppo si può fare poco. Anche le regioni più a Sud notoriamente più miti non registrano temperature paragonabili a quelle estive. Allora qual è la soluzione per godersi un po’ di mare in questo periodo? Partire alla scoperta di nuovi posti al caldo ma che non ci svuotino il portafoglio.

Ecco dove andare 3 giorni in vacanza al caldo a marzo per un weekend economico dove godersi il clima mite

Abbiamo già parlato di Sharm el-Sheikh, forse la località turistica più conosciuta dell’Egitto. Perfetta per il clima piacevole del mese di marzo e facilmente raggiungibile. Ma è un luogo molto popolare, se cerchiamo la quiete e il relax potrebbe essere già affollata.

Al contrario di Agadir, una cittadina del Marocco che non molti conoscono. Collegata con l’Italia da diversi voli low cost è una piccola gemma da scoprire. Il clima ci regala già molte soddisfazioni con temperature massime di 23° gradi. Una località balneare ideale sia per coppie ma anche per famiglie e gruppi di amici. Ben sei chilometri di sabbia finissima fanno di Agadir una delle città più belle del Nord Africa…

Splendida e da lasciare senza fiato è la Valle del Paradiso, chiamata anche valle verde. Un luogo dove montagne rocciose incontrano uno specchio d’acqua verde smeraldo circondata dal verde. Un’oasi che ci rapirà il cuore. Ma anche una visita alla Kasbah, le rovine di un’antica fortezza, o la Medina Polizzi.

Un’altra alternativa

Palma di Maiorca, in questo periodo meno affollata. Le sue spiagge non hanno bisogno di presentazioni grazie al suo litorale ricco di calette. Ma anche le grotte scavate nella roccia, la città cuore pulsante e Il faro di Cap de Formentor. Questo è il momento perfetto per visitarla anche grazie alle offerte sui voli, A/R a meno di 30 euro.

Per finire un’isola del Mediterraneo poco conosciuta ma davvero economica e dal clima mite. Stiamo parlando di Djerba, un’isoletta che fa parte della Tunisia. Questo piccolo paradiso è perfetto per chi vuole passare 3 giorni di assoluto relax. I prezzi sono davvero convenienti e con neanche 500 euro si può alloggiare in resort spettacolari.

Quindi, ecco dove andare 3 giorni in vacanza per rilassarsi e godersi le temperature piacevoli. La primavera è il periodo ideale per visitare questi luoghi. Non fa troppo caldo, l’aria è mite e si può anche tornare a casa abbronzati senza viaggiare per ore in aereo. Prima di partire consultiamo sempre il sito Viaggiare Sicuri per avere le informazioni necessarie sulle disposizioni attuali.

Approfondimento

Queste sono solo alcune delle mete ideali e per un weekend fuoriporta al caldo ma senza spendere troppo