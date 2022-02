Siamo nel mese più romantico dell’anno. Febbraio è un mese molto fortunato per alcuni segni zodiacali che stanno vivendo un periodo davvero fantastico grazie al cielo favorevole.

Tuttavia, per alcuni la situazione non è altrettanto benevola. Infatti, avere Saturno contro porta sempre a qualche problema.

Avere Saturno avverso può farci sentire molto insicuri e farci vacillare anche davanti alle più semplici decisioni. Oggi sveleremo quali segni dovranno lottare contro gli effetti di Saturno in opposizione e che cosa può comportare.

Bilancia e Scorpione sulla cresta dell’onda

Dopo settimane difficili sul piano del lavoro, finalmente i Bilancia tornano a dominare la scena. Destinati ad avere successo, i Bilancia a febbraio riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli affari vanno alla grande e questo permette di affrontare delle spese con più serenità. L’appoggio di Giove rende molto produttivi i nati sotto questo segno, che godono di grande energia.

Lo Scorpione invece finalmente torna a godere di una grande fortuna dopo un periodo decisamente negativo. L’eccezionale capacità di riflessione dello Scorpione gli permetterà di prendere le decisioni migliori e più produttive, soprattutto per quanto riguarda i risparmi.

Questo periodo favorevole dona nuovamente agli Scorpione la voglia di mettersi in gioco.

Straordinaria pioggia di denaro per Bilancia e Scorpione, mentre la sfortuna perseguiterà questi 3 segni zodiacali che hanno Saturno contro

Per il segno del Toro sono in arrivo giorni di tensione. Saturno contro costringerà i nati sotto questo segno a tenere gli occhi ben aperti, soprattutto per quanto riguarda gli affari.

La fatica si farà sentire e il timore di fare degli errori sarà alto. La parola d’ordine è prudenza. Questo è il momento migliore per mettere da parte dei risparmi e non fare spese superflue.

Soltanto in amore la situazione sarà davvero positiva e ricca di soddisfazioni. Coloro che vivono un rapporto di coppia stabile vivranno un San Valentino davvero speciale.

Gemelli

Per i Gemelli potrebbe essere un periodo particolarmente stressante. Avere Saturno contro porta ai Gemelli molta stanchezza e poche energie per affrontare le sfide di ogni giorno.

Questo non è il momento migliore per mettersi gioco, bensì di fare un passo indietro per evitare che la situazione peggiori.

I Gemelli potrebbero patire questa condizione perché per indole sono sempre attivi e pieni di voglia di fare. In amore le incomprensioni sono all’ordine del giorno. È arrivato il momento di fare chiarezza e capire come risolvere la situazione.

Vergine

È in arrivo una straordinaria pioggia di denaro per Bilancia e Scorpione, ma lo stesso non si può dire per i Vergine. Continuano i problemi per questo segno che si troverà a fronteggiare le difficoltà che comporta avere Saturno contro.

Costanti preoccupazioni e ansie potrebbero togliere ai Vergine gran parte del loro ottimismo. È importante cercare di mantenere la calma ed affrontare le situazioni difficili con razionalità e prudenza.

La vita di coppia vivrà momenti di alti e bassi, ma questo non metterà a rischio i rapporti già consolidati. Invece, i single non riusciranno ancora ad uscire dalla fase di stallo. Occorrerà avere un po’ di pazienza perché è soltanto una situazione transitoria.

Approfondimento

Pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali che tradiscono di più e dai quali tenersi alla larga