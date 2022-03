È iniziato ufficialmente il terzo mese dell’anno, quello che ci porterà dritti tra le braccia della primavera. La stagione dell’amore, della rinascita e delle emozioni forti. E per 4 fortunatissimi segni zodiacali la primavera arriverà in netto anticipo. Più precisamente in questo fine settimana. Prepariamoci perché sono previsti soldi e scintille sotto le lenzuola per il Cancro e per altri 3 segni che stanno per vivere un momento davvero magico. Meglio non farsi scappare un treno che difficilmente passerà una seconda volta e che potrebbe cambiarci la vita.

Il weekend magico del Cancro

L’inverno dei Cancro è passato tra alti e bassi, che hanno destabilizzato l’umore e messo a dura prova l’autostima. Il netto cambio di rotta, però, è davvero dietro l’angolo. Giovedì arriveranno Plutone, Marte e Venere a dare uno slancio importante agli affari e alle finanze. Venerdì rimarranno, finalmente, solo Marte e Venere. La loro combinazione scatenerà il fuoco della passione togliendo finalmente il Cancro dalla classifica dei segni meno bravi sotto le lenzuola.

Ottime notizie per Leone e Vergine

Sarà un weekend da cerchiare sul calendario anche per i Leone e i Vergine. I Leone inizieranno a svoltare addirittura da mercoledì quando la Luna alimenterà quell’empatia necessaria a creare partnership lavorative decisamente remunerative. In camera da letto saranno Marte e Venere a dominare la scena e a rendere i Leone davvero irresistibili.

Per i Vergine sarà la settimana della chiarezza. È il momento di iniziare a tagliare i rami secchi, sia sul lavoro che nelle relazioni sentimentali. Da giovedì inizierà la discesa e arriverà la conferma della bontà delle scelte fatte. In arrivo, tra venerdì e sabato, ottime notizie per il portafoglio con una possibile vincita economica. Nell’intimità le parola d’ordine saranno fantasia e divertimento.

Soldi e scintille sotto le lenzuola per il Cancro e per 3 fortunatissimi segni zodiacali baciati dalle stelle nel prossimo weekend

Il segno più fortunato del prossimo weekend sarà senza dubbio lo Scorpione. La sfera lavorativa sarà scintillante con la Luna Nuova, che si rivelerà fondamentale per prendere decisioni importanti. Se esiste un momento per cambiare professione e crearne una nuova o seguire un sogno, è proprio questo.

La stessa Luna alimenterà le passioni e il romanticismo. Se siamo single dichiariamoci e prepariamoci a trascorrere un weekend di passione. Se viviamo una relazione consolidata, riscopriremo una complicità che sembrava perduta per sempre.

