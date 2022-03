Amiamo cucinarle in tutti i modi possibili, infatti le melanzane sono un ortaggio versatile e molto buono. Apprezzate da tutti per questa loro caratteristica, le melanzane si cucinano tutto l’anno in diversi modi. Ma la loro stagione è la primavera inoltrata e sappiamo che se vogliamo portare in tavola ortaggi di nostra produzione questo è il momento giusto per farlo. Approfittiamone immediatamente.

Come procedere subito e piantare a marzo le melanzane

Dato che la coltivazione di ortaggi sul balcone o sul terrazzo è diventata di gran moda, questo è il momento giusto per iniziare la semina delle melanzane. Scegliamo di coltivarle in vaso e di averle quindi sempre a portata di mano sui nostri spazi esterni.

La tipologia migliore tra le melanzane da coltivare in vaso è sicuramente quella siciliana, che ha forma allungata e tonda e un ciclo di vita più lungo di altre. Questo tipo non solo potrebbe durare fino all’autunno inoltrato ma produrrà diversi frutti perché è una è pianta rigogliosa.

Per la coltivazione in vaso, gli esperti non consigliano la coltivazione della melanzana di piccole forme. Per quanto riguarda il vaso, la scelta potrebbe ricadere su un vaso quadrato di 40×40 o uno tondo di circa 60 cm. Il commesso del rivenditore specializzato saprà sicuramente consigliarci il miglior vaso per piantare le nostre melanzane.

Mettiamo in vaso questi semi ora e tra pochi mesi potremo gustare questo ortaggio molto noto e apprezzato

A questo punto prepariamo il terriccio da adoperare per i nostri vasi. Sul fondo del vaso metteremo della ghiaia o della sabbia. In seguito, aggiungeremo il terriccio universale acquistato. Mettiamo quindi a dimora la nostra piantina dentro il vaso e ricopriamo bene i bordi. Se possibile utilizziamo subito un fertilizzante adatto e irrighiamo due o tre volte a settimana.

Dovremmo porre maggiore attenzione all’innaffiatura con l’arrivo dei primi caldi. Infatti, sarà necessario innaffiare la sera per dare maggiore ristoro alla pianta e non farla deperire. Sarà necessario però fare attenzione e rispettare le basilari regole condominiali.

Quando la pianta inizierà a crescere, aiutiamola con un sostegno adeguato. Potrebbe trattarsi di un bastoncino di legno o di un sottile paletto in plastica. Infatti, la pianta si svilupperà in altezza e avrà bisogno di essere sostenuta per poter crescere.

La prima potatura potrà avvenire quando la pianta avrà raggiunto i 30 cm circa e potremo approfittare per aggiungere del nuovo terriccio e aggiungere del fertilizzante a base di azoto. Nel giro di pochi mesi potremo avere delle melanzane da portare in tavola.

Quindi, mettiamo in vaso questi semi ora per poter coltivare delle belle melanzane fresche e lucenti e mangiarne in casa.