Cautela e calma saranno le armi più importanti per questi 3 segni zodiacali perseguitati dalla pioggia e dalla sfortuna

Certe volte le stelle ci mostrano futuri incerti e misteriosi, senza degnarsi di darci troppe sicurezze. In altri casi, invece, le previsioni sembrano proprio sicure, senza possibilità di fraintendimento. Purtroppo per questi 3 segni zodiacali, nel loro futuro le fortune sono davvero poche e le difficoltà in aumento.

Qualche difficoltà per Toro e Leone

Un inizio di settimana davvero particolare attende gli appartenenti al segno del Toro: la Luna, infatti, si pone di traverso in conflitto con Saturno, il Sole e Urano. Dovranno aspettarsi, quindi, delle giornate di conflitto e discussione che li metteranno alla prova già a partire dal primo mattino. Fare molta attenzione nell’ambito lavorativo, perché questo periodo sfortunato intaccherà notevolmente la produttività.

Suggeriamo di preparare sempre un piano B o anche un piano C, onde evitare il peggio anche nelle situazioni più disperate. Sara difficile, ma bisognerà trattenersi dall’attingere ai risparmi perché questo periodo di difficoltà non durerà poi così a lungo. Non conviene farsi prendere dalla paura, perché mantenere un approccio calmo e composto di fronte a qualunque problema è una via migliore.

Le cose sono diverse invece per i nati sotto il segno del Leone. Nonostante la settimana sia iniziata a passo deciso, questi dovranno fare attenzione a un cambio della fortuna abbastanza repentino. Attenzione nel caso ci siano viaggi di piacere o di affari in programma, perché il destino non renderà la vita semplice. Consigliamo di portarsi dietro l’ombrello se diretti verso un weekend di relax perché il meteo sarà solo uno dei tanti problemi.

In campo amoroso bisognerà evitare il più possibile le discussioni e, se proprio obbligatorie, ricordiamo di contare sempre fino a 10. Lo stress e la frustrazione sono pessimi consiglieri, anche troppo presenti in questa settimana di sfortune e difficoltà.

Cautela e calma saranno le armi più importanti per questi 3 segni zodiacali perseguitati dalla pioggia e dalla sfortuna

Primo posto nel podio della sfortuna per il povero segno dell’Acquario, che si dovrebbe preparare a qualche piccolo disastro. Gli astri prevedono un futuro di cambiamento con novità molto importanti che sconvolgeranno tante dinamiche giornaliere. Cercare di mantenere la concentrazione anche nei momenti più difficili sarà un “must”. Nei momenti di crisi, calma e prontezza di spirito saranno l’unica ancora di salvezza a disposizione. Il tempo dispettoso non aiuterà i nati sotto questo segno, molto meteoropatici. Potranno consolarsi però nell’ottica che la settimana entrante cambierà di colpo le carte in tavola.

Esercitare cautela nei corridoi del luogo di lavoro permetterà di essere più consapevoli delle persone a cui dare fiducia. Di fronte a una proposta d’aiuto da parte di un collega bisognerà valutare con molta calma chi ci si trova di fronte. Scoprire il fianco alla persona sbagliata potrebbe davvero far passare un brutto quarto d’ora. Ecco allora che cautela e calma saranno le armi più importanti per affrontare queste giornate, cercando il più possibile di ridurre le perdite al minimo.

Approfondimento

Un maggio all’insegna del sorriso per questi fantastici segni zodiacali che vivranno settimane intere di pura emozione