Il collezionismo è sia un hobby che un lavoro ed è divertente avere casa piena di oggetti antiquati o modellini o oggetti che sembrerebbero non avere valore. E qui arriva il bello, perché ci sono oggetti che valgono quanto l’oro senza che ne fossimo a conoscenza.

Chi l’avrebbe mai detto, ad esempio, che collezionare questi oggetti economicissimi potrebbe farci arricchire in futuro spendendo pochi euro. Non a caso, la primissima uscita dei fumetti più famosi possono valere milioni di euro.

Ma non solo questi oggetti, anche altri che guardiamo tutti i giorni a casa possono valere tantissimo, per esempio ecco come guadagnare tantissimi soldi grazie a questo affascinante oggetto d’epoca che molti hanno in casa.

Ecco perché bisogna stare attenti proprio a tutto, perché senza saperlo potremmo possedere un patrimonio. Come le monete d’altronde. Ci sono monete “speciali” che, per le loro caratteristiche hanno un valore inestimabile.

Soldi a palate se in casa abbiamo queste rare monete che i collezionisti pagheranno fior di quattrini pur di averle

Le monete dovrebbero essere tutte uguali, eppure se osserviamo bene possono esserci delle monete leggermente diverse che sono quelle che, appunto, valgono di più. Queste sono semplicemente degli errori di conio che proprio “a causa” dell’errore, rende la moneta più rara e, di conseguenza, più ricercata.

Gli errori di conio più conosciuti sono la coniazione in monometallo, nella maggior parte dei casi nelle monete da 2 euro, nonché la coniazione con lo stesso simbolo in entrambi i lati. Altro segnale di rarità di una moneta è la quantità di pezzi coniati. Infatti, meno pezzi sono stati coniati maggiore è il valore.

Continuiamo con il valore storico della moneta e precisamente cosa si nasconde dietro la stessa moneta a livello storico. Le monete coniate solo per la celebrazione di un personaggio storico o di un evento storico sono quelle con maggior valore.

Ovviamente in relazione a questo, non può mancare l’anno di conio ed è chiaro che quelle più antiche sono quelle più preziose. Ma attenzione allo stato della moneta, per cui il collezionista sarà disposto a pagare ancora di più qualora la moneta si trovasse in buono stato.

In ogni caso, consigliamo di rivolgersi ad un esperto di numismatica che dopo aver valutato lo stato, l’anno e la storia, vedrà anche la quantità di pezzi coniati e dirà approssimativamente quanto i collezionisti potrebbero pagare per possedere la moneta in questione. Ecco perché ci aspettano soldi a palate se in casa abbiamo queste rare monete che i collezionisti pagheranno fior di quattrini pur di averle.

