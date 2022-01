Nel mondo del tovagliato esistono tutta una serie di elementi che utilizziamo durante i pranzi e le cene intime e non. Tovaglie, tovagliette americane, tovaglie a rotolo (in tessuto o in plastica antimacchia), sottopiatti e runner. Di stoffa, in tessuto non tessuto o vimini, hanno fantasie dalle più semplici alle più complesse. Ma come possiamo davvero utilizzarli tutti in casa? Durante una cena intima possiamo optare per una tovaglia da tutti i giorni, facile da pulire e con fantasie diverse, o per delle tovagliette americane in bambù. Ma per una cena tra amici dobbiamo forse tenere a mente qualche accorgimento in più?

Partiamo dai nostri spazi in casa

Spesso abbiamo cucine piccole e poco abitabili o grandi tavoloni che possono ospitare un gran numero di persone. Soprattutto se abbiamo organizzato una grande cena per il nostro compleanno, dobbiamo partire dallo spazio che abbiamo a disposizione. Ecco allora che ci viene l’idea perfetta sul come scegliere tra tovaglia e tovagliette la soluzione migliore per noi e i nostri ospiti. Guardando il nostro tavolo ci accorgiamo che è lungo e stretto o quadrato e con spazi uguali per ogni lato. Oppure abbiamo un grande piano rettangolare con spazi ben disposti per ogni seduta.

Come scegliere tra tovaglia e tovagliette la soluzione migliore per noi e i nostri ospiti

Se abbiamo un tavolo stretto e lungo le soluzioni potrebbero essere entrambe. Nel caso in cui volessimo abbellire il tavolo con delle candele o dei fiori appena regalati, opteremo per le tovagliette. In questo modo non rischiamo di sporcare la nostra tovaglia preferita con la cera sciolta. E, inoltre, usando dei sottopiatti in stoffa o in vimini possiamo ricreare l’atmosfera perfetta per una cena elegante. I nostri calici saranno quindi a portata di tavolo e, eventuali brindisi, non potranno sporcare il nostro tovagliato in modo irreparabile.

Se invece abbiamo un tavolo ampio e quadrato possiamo optare per una bella tovaglia di una fantasia tenue o sgargiante. Infatti, possiamo evitare di toccare accidentalmente i fiori e rovesciarli o anche i bicchieri. Lo spazio ampio ci permette di avere tutto a portata di mano e di posizionare sul tavolo anche qualche piatto di portata. E se volessimo essere ancora più originali? Usiamole entrambe. Abbiniamo quindi una tovaglia di un bel colore pastello a tovagliette o runner sgargianti di un colore caldo. Potremmo, infatti, usare le tovagliette come sottopiatto di portata, sotto candela o disporle al centro del tavolo. Armonizziamo il tutto con piatti di dettaglio ed il gioco è fatto. Ecco, quindi, una serie di idee originali per abbellire la tavola per noi e i nostri ospiti. Il prossimo passo sarà seguire le regole giuste per apparecchiare la tavola secondo il bon ton.