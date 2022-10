Le monete da 2 euro da cercare perché valgono una bella fortuna

Camminando a testa bassa, può capitare di trovare per strada una monetina. Una fortuna più simbolica che altro. In genere, infatti, a terra troviamo i piccoli pezzi da 1 o 2 centesimi. Esistono però alcune monete che valgono ben più del loro effettivo valore nominale. Sono oggetto di studio, di quella branca denominata numismatica ed oggetto di collezionismo. Non per forza si tratta di rare antichità. Alcune sono tutt’oggi in circolazione e le scambiamo quotidianamente al bar o in edicola.

Per questo motivo, pur non essendo collezionisti appassionati, è sempre importante dare un’occhiata alle monete e alle banconote che abbiamo nel portafogli e che riceviamo come resto quando facciamo la spesa. In questo approfondimento esamineremo una moneta da 2 euro francese che è facile trovare anche in Italia. D’altra parte, il confine geografico tra le due nazioni è davvero semplice da valicare. Basta trovarsi in Liguria per sconfinare in Costa Azzurra. Senza poi dimenticare la grande quantità di persone che si recano a Parigi o in qualche altra città famosa della Francia anche solo per un weekend.

I 2 euro francesi con l’Albero della Vita

Il pezzo da 2 euro della Francia in questione prevede la raffigurazione dell’albero, una figura simbolica molto nota perché ricorre spesso in svariate culture, religioni e filosofie.

Ma come si presenta questo esemplare? L’albero è circondato dal celebre motto francese “Liberté, Egalité, Fraternité”. Tale scritta è a sua volta contenuta all’interno di un esagono. Alla base della pianta notiamo inoltre le due lettere RF, sigla che sta per Republique Française.

Questa moneta particolare da 2 euro subì un restyling nel 2007 a causa della necessità di aggiornare gli stati europei sull’altro lato.

Ecco quali sono le monete da 2 euro da cercare

Non tutte le monete di questa tipologia sono preziose. Le più rare, e quindi più ricercate, sono quelle che vennero emesse negli anni 2003 e 2004. Tali esemplari, in buone condizioni e senza alcun segno né difetto, possono valere una cifra che va dai 35 ai 60 euro.

Ancor più rari e ricercati i pezzi del 2019. In quell’anno, infatti, i 2 euro con l’albero vennero emessi in quantità ridotte. Per questi esemplari, i collezionisti arriverebbero a pagare 70 euro. Come sempre, per i pezzi fior di conio la quotazione sale enormemente. Infatti, alcuni pezzi del 2019 sono stati messi in vendita per quasi 1.000 euro.

Dunque, occhi sempre ben aperti, perché sono queste le monete da 2 euro da cercare. L’albero che vi è ritratto è simbolo di forza e di vita, di crescita e continuità. In questo caso, anche di un bel po’ di fortuna!

Lettura consigliata

Fino a 40.000 euro il valore di questa piccola moneta delle vecchie lire