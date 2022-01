Se il 2022 è cominciato in sordina, gli astri ci offrono una seconda occasione per ripartire col botto. Bisogna però saperla cogliere! Ecco come non farsi trovare impreparati di fronte alla Luna Nuova.

Perché la Luna Nuova in Acquario è la più potente del 2022

Il novilunio è la fase della Luna in cui il nostro satellite risulta completamente in ombra. Questo fenomeno ha un significato particolare: si tratta di un momento favorevole per i nuovi inizi.

Generalmente la Luna Nuova non trasmette un senso di urgenza. Infatti è sicuramente un evento comune, che si ripete ogni 29 giorni. Ma attenzione: la Luna Nuova del 1° febbraio 2022 sarà speciale. Secondo alcuni astrologi, potrebbe addirittura trattarsi del novilunio più potente dell’anno.

Infatti la Luna Nuova in Acquario coinciderà con l’inizio dell’anno nuovo secondo la tradizione astrologica cinese. Ma non solo: il novilunio sarà accompagnato dalla fine della retrogradazione di due pianeti.

Mercurio e Venere retrogradi hanno causato un pessimo inizio del 2022 per ben 3 segni zodiacali. Ma il ritorno del moto diretto dei due corpi celesti, assieme alla Luna Nuova, significa che la ruota sta girando.

Il novilunio sarà dunque particolarmente carico di ottimismo, energia positiva e voglia di cambiare sé stessi e il Mondo. Insomma, una vera e propria occasione per voltare pagina e ricominciare da zero. Ecco chi ne beneficerà.

Nuovi inizi e incredibile successo grazie alla Luna Nuova potentissima del 1° febbraio per Acquario, Gemelli e Bilancia ma non solo

Il novilunio di inizio febbraio avrà luogo in Acquario. A sentirne gli effetti positivi saranno dunque soprattutto i segni d’aria, ovvero Acquario, Gemelli e Bilancia. Per quest’ultima, in particolare, la Luna Nuova si inserisce in un periodo particolarmente propizio.

I nati sotto i segni d’aria saranno ispirati dallo spirito socievole, generoso e umanitario dell’Acquario. Sperimenteranno dunque il bisogno di fare qualcosa per il bene comune. E, nell’aiutare la propria comunità, aiuteranno anche sé stessi: si sentiranno infatti più felici e appagati.

Ma in realtà il novilunio sarà una buona occasione per tutti. La Luna ci supporterà nel trovare indipendenza e autenticità. Insomma, sarà facile raggiungere il massimo del proprio potenziale. Soprattutto se si è nati sotto un segno fortunato.

Il segno zodiacale favorito e un avvertimento importante per tutti

Per chi saprà approfittarne e ricominciare da capo, i cambiamenti ispirati dal novilunio porteranno una valanga di successi.

In particolare, sarà un momento fantastico per il Toro: i nati sotto questo segno si sentiranno finalmente liberi di non accontentare più le aspettative degli altri e focalizzarsi su loro stessi. Questo li aiuterà ad emergere in una versione inedita, piena di fiducia e sicurezza.

Non tutti apprezzeranno questa trasformazione, ma i Toro impareranno finalmente a ignorare i giudizi degli invidiosi. Insomma, nuovi inizi e incredibile successo grazie alla Luna per i nati sotto il segno del Toro!

Approfondimento

3 tagli di capelli alla moda per l’inverno 2022 ringiovaniscono e snelliscono il viso, ma sono sconsigliati secondo l’oroscopo prima di questa data