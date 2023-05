Sogni un fisico impeccabile in vista della prova costume? Prova l’esercizio di Serena Autieri utile anche per abbassare il colesterolo

Perdere i chili di troppo non è sempre facile. Soprattutto dopo gli “anta”. Se non hai il tempo di andare in palestra, allora può esserti utile conoscere uno degli esercizi preferiti dall’attrice Serena Autieri. Bastano pochi minuti al giorno per tornare in forma.

Superati gli anta non è sempre facile restare in forma e avere un fisico tonico e asciutto. Il metabolismo rallenta e perdere i chili di troppo diventa una vera impresa titanica.

Ma non abbatterti, cambiando alcune abitudini quotidiane potrai evitare di ingrassare.

Alimentazione, esercizio fisico e abbigliamento

Controllare l’alimentazione è il primo passo. Scegliere i prodotti giusti aiuterebbe anche ad abbassare il colesterolo e a proteggere il cuore.

Contemporaneamente seguire un allenamento mirato e adatto alle tue esigenze, potrebbe davvero fare miracoli.

Ma sai che scegliere l’abbigliamento giusto aiuta a farti sembrare più magra?

Sappiamo tutti che il nero è un colore che sfina, ma anche alcuni modelli di jeans esaltano il lato B e nascondono la pancia. Per non parlare del top bustier che fa sparire anche i rotolini.

Sogni un fisico impeccabile in vista della prova costume? Segui lo stile di vita di Serena Autieri

Ribadiamo che per rimanere in forma dobbiamo necessariamente praticare dell’attività fisica.

Proprio come fanno molti personaggi famosi. Ma se non abbiamo il tempo e la voglia di andare in palestra, allora scegliamo uno degli sport preferiti dalla bellissima Serena Autieri.

Cantante, attrice e conduttrice televisiva. La Autieri è una donna di grande talento.

Nonostante i mille impegni, come fa l’attrice a rimanere sempre in splendida forma e avere un fisico pazzesco?

Naturalmente segue un piano alimentare bilanciato e naturale. Frutta e verdura di stagione, principalmente a km 0. Infatti, gli alimenti freschi contengono una quantità maggiore di vitamine e minerali e hanno più sapore di quelli coltivati fuori stagione.

Nell’alimentazione dell’attrice non può mancare anche qualche sgarro. In particolare, lei ama il gelato con la panna. Un piccolo peccato di gola, per coccolarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

Sport all’aria aperta

Sogni un fisico impeccabile in vista della prova costume? Serena Autieri ha dichiarato, in alcune interviste, di allenarsi 3 o 4 volte alla settimana.

Ma non è necessario andare in palestra per praticare uno degli sport che preferisce.

Infatti, l’attrice ama molto la camminata veloce, che aiuta a smaltire i chili in eccesso e ad accelerare il metabolismo.

Ma lo sapevi che la camminata avrebbe anche la capacità di migliorare la nostra salute? Infatti, secondo gli esperti, aiuterebbe a ridurre il colesterolo cattivo e a potenziare l’attività cardiovascolare.

Inoltre, camminare migliorerebbe la qualità della vita. Avrebbe la capacità di ridurrebbe lo stress e rafforzare l’autocontrollo.

Quindi, rimettiamoci in forma e miglioriamo la salute con questa attività che non costa neanche un soldo ma che rafforza anche l’apparato muscolo-scheletrico.

Oltre alla camminata, l’Autieri ama molto anche la corsa e la bicicletta. Insomma, pratica molti sport all’aria aperta.