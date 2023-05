Come scegliere il costume da bagno a seconda delle proprie forme per un’estate da urlo

L’estate è quasi alle porte e bisogna già pensare alla prova costume. Se abbiamo seguito una dieta e un’alimentazione sana allora non c’è da preoccuparsi.

In realtà anche se non abbiamo avuto voglia di seguire una dieta, possiamo trovare dei costumi che si sposano bene con le nostre forme. Non bisogna assolutamente vergognarsi di un rotolino di ciccia in più, piuttosto bisogna trovare il modo per far risaltare al meglio il proprio fisico.

Qual è il materiale migliore di costume

Ne esistono di tantissimi modi. Con il passare del tempo sono stati messi in commercio costumi di tutti i tipi e modelli. In modo particolare adesso possiamo trovare anche diverse tipologie di materiale. Quello che sembrerebbe essere più idonea per un costume da bagno è il lycra. È molto elastico e flessibile, da un’ottima resistenza. Sarebbe questo il materiale che bisognerebbe scegliere se vogliamo un costume che ci dura per tutta la stagione.

Come scegliere il costume da bagno a seconda delle proprie forme: i consigli

Una volta che abbiamo scelto il materiale andiamo a capire quale modello bisogna comprare. La prima cosa che bisogna andare a considerare è se scegliere un bikini a due pezzi oppure un costume intero. Fatta questa scelta dobbiamo pensare, nel caso del bikini, ad entrambi i pezzi.

Il reggiseno

Il reggiseno ha diversi stili. Ad esempio, molto comodo è quello a fascia. Viene solitamente consigliato a chi ha poco seno, in quanto se lo mettesse chi ha un seno importante va a schiacciarglielo e non gli dà la giusta forma. Il reggiseno a triangolo è adatto a chi ha un seno medio o comunque importante. Bisognerà prendere però la misura giusta in modo che non si alzi da sotto. I laccetti dovranno essere larghi in modo da sostenere il triangolo in maniera ottimale. Si possono scegliere anche i costumi con le coppe imbottite, per dare una forma ancora più lineare al seno.

Gli slip

Anche per quanto riguarda gli slip abbiamo una larga scelta. Se si hanno i fianchi morbidi sarebbe meglio comprare quello con i laccetti regolabili. Inoltre si potrà regolare a proprio piacimento, cosa molto utile anche a chi presenta gli hip dips. La brasiliana solitamente è per chi ha un lato B prosperoso e molto allenato, ma possiamo permettercela tutte! Anzi, la brasiliana dà un tocco in più anche chi ha un lato B non allenato, in quanto risalta le forme. Se si vogliono allungare le gambe il trucco è quello di alzarlo in vita. La culotte o lo slip a vita alta viene consigliato a chi vuole minimizzare la pancia o i fianchi oppure per chi è in dolce attesa.

Per quanto riguarda invece il costume intero bisognerà scegliere sicuramente la taglia giusta a seconda delle forme e dell’altezza. Esistono i modelli più sgambati che slanciano oppure i modelli classici. Molto consigliati in piscina. Ed ecco come scegliere il costume da bagno a seconda delle proprie forme!