Sogni labbra carnose come Monica Bellucci? Ecco come ottenerle col make up e quale rossetto usare

Sul podio delle bellezze italiane di tutti i tempi vi è da tempo lei: la splendida Monica Bellucci. Sebbene si avvicini ai 60 anni, la sua bellezza rimane sempre proverbiale. Oltre a un bel fisico ha anche un viso celestiale, sul quale risaltano le sue labbra, carnose e dalla forma perfetta. Un sogno per quante hanno labbra sottili e meno definite, ma da oggi con qualche trucchetto potremmo ingrandire la nostra bocca e copiare la nota diva.

Monica Bellucci è l’icona per eccellenza della bellezza italiana anche all’estero. Da tempo risiede a Parigi, anche oggi che è ormai divorziata dal produttore francese Vincent Cassel e avrebbe una relazione con Tim Burton. La sua lontananza dall’Italia però non l’ha certa condotta alla dimenticanza nel nostro Paese, dove rimane l’ideale femminile per uomini e donne.

Dunque, perché non ispirarsi a lei ed emularla? A cominciare dalle sue labbra, simbolo di seduzione per eccellenza.

Se sogni labbra carnose come Monica Bellucci segui questi passaggi per truccarti

Molte persone dello spettacolo per rimpolpare le labbra sottili ricorrono alla chirurgia, ma non vi è bisogno di arrivare a interventi così invasivi e costosi. Infatti a volte basta giocare con gli effetti ottici per modificare il nostro aspetto. Così come possiamo modellare il fisico con alcuni colori di abiti, possiamo gonfiare le labbra visivamente grazie al make up. Prima di procedere una premessa: importante effettuare ogni tot di tempo uno scrub labbra e idratarle col burro cacao. In questo modo le avremo lisce e vellutate, un’ottima base da cui partire.

Prendiamo il fondotinta del colore del nostro incarnato, quello che utilizziamo quotidianamente. Stendiamolo sulle nostre labbra fino a coprirle completamente, dovranno apparire come una continuazione della nostra pelle. Usiamo il fondotinta in crema, in polvere l’effetto rischia di essere meno coprente e rigato. In alternativa, possiamo usare anche un correttore stick del medesimo colore della carnagione.

Ultimata l’operazione, ci serviranno un rossetto e una matita labbra, ambedue della medesima tonalità. Andiamo a tracciare il contorno delle labbra con la matita, avendo cura di farlo distanziato di qualche mm da quello reale. Non esageriamo per non creare un effetto troppo falsato. Per aiutarci possiamo anche fare dei puntini affiancati, più facili rispetto a una linea. Attenzione, quando arriviamo al centro del labbro superiore, dovremo tracciare con la matita un bell’arco di cupido definito, quindi facciamo due montagnette affiancate. Non dovranno avere un solco centrale troppo profondo, dovremo copiare quello della Bellucci. Ora basterà semplicemente riempire l’interno delle linee con il rossetto abbinato.

Il make up di Monica Bellucci

Una volta ingrandite le labbra, non resterà che imitare il make up della Bellucci per amplificarne l’effetto. L’attrice utilizza un trucco molto naturale e dunque perfetto per le giovanissime così come per le donne più mature. Il rossetto più utilizzato dall’attrice è sicuramente quello nude in tonalità rosata. Se abbiamo i medesimi colori della Bellucci starà benissimo anche a noi, ma dipenderà dal nostro incarnato. In ogni caso, per una carnagione chiara il rossetto nude dovrà essere leggermente più scuro della stessa, se invece siamo più olivastre puntiamo su un nude che tenda all’arancione.

In ogni caso dovrà essere vivido ma matt. Ultimeremo con un tocco di lipgloss, così come è abitudine dell’attrice. Utilizziamo un rossetto a lunga tenuta e per fissarlo non dimentichiamo il primer. Per una serata speciale possiamo poi emulare un altro rossetto spesso indossato dalla stella, quello vibrante rosso cardinale. Dunque, se sogni labbra carnose come Monica Bellucci ora sai esattamente come poterle avere.