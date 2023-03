La mamma di Nikita: accuse pesantissime a Daniele Dal Moro che replica in modo duro

Daniele Dal Moro è tornato a far parlare di se. Ma stavolta non è stata sua volontà. A metterlo in mezzo infatti è stata la mamma di Nikita, che gli ha rivolto parole piuttosto dure. Vediamo cosa è successo nello specifico.

Daniele Dal Moro è stato uno dei grandissimi protagonisti di questa edizione. E nessuno si sarebbe mai neanche lontanamente aspettato la sua espulsione. Eppure, questa è avvenuta. Ma nonostante non sia più nella casa, Daniele continua a far parlare di se. Forse anche più di prima. E in questo caso, a tirarlo in ballo è stata la mamma di un concorrente davvero in vista durante questa edizione.

Le parole al vetriolo rivolte all’ex concorrente

La mamma di Nikita durante questa edizione del Grande Fratello VIP non si era esposta molto. Eppure, oggi viene ripresa da tutte le luci per delle frasi molto forti nei confronti di Daniele Dal Moro. La madre dell’influencer, infatti, lo avrebbe accusato di soffrire di disturbi della personalità. Ecco cosa è successo nello specifico.

Ecco cosa ha detto nello specifico su Daniele Dal Moro

La madre di Nikita avrebbe portato in mezzo al discorso un tema molto delicato. Che è quello dei problemi di personalità. Ha affermato, infatti, che Daniele avrebbe ben due personalità: una buona e una cattiva. Quest’ultima si vede quando si arrabbia, quando litiga e si infuria. E, dicendo di conoscere molto bene la bipolarità e le personalità multiple perche ne soffrono in famiglia, ha pensato che anche Daniele ne soffrisse. Si parla di parole sicuramente molto pesanti, che non hanno fatto piacere all’ex gieffino.

La mamma di Nikita: accuse molto dure a Daniele Dal Moro

La replica di Daniele dopo queste frasi non si è si certo fatta attendere. L’ex gieffino ha risposto con estremo sarcasmo e una punta di ironia facendo notare alla mamma di Nikita quanto queste affermazioni peccassero di intelligenza. Insomma ecco cosa ha detto la mamma di Nikita: accuse molto gravi contro Daniele Dal Moro che però si è prontamente difeso.